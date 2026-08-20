Cora Coralina e Demi Lovato: famosos que nasceram em 20 de agosto

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O dia 20 de agosto é marcado pelo nascimento de importantes figuras da cultura e da história mundial. Da poesia sensível de Cora Coralina à potência vocal de Demi Lovato, a data celebra talentos que atravessam gerações e fronteiras, deixando um legado em suas respectivas áreas de atuação.

Quem são os famosos que nasceram em 20 de agosto?

A data de 20 de agosto celebra o aniversário de personalidades de diversas áreas. Entre os nomes mais conhecidos estão a poetisa brasileira Cora Coralina e a cantora americana Demi Lovato. A lista inclui ainda atores de Hollywood, músicos icônicos e até um ex-presidente dos Estados Unidos.

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Conheça os aniversariantes do dia

Cora Coralina (1889 - 1985)

Considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras, Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, que adotou o pseudônimo Cora Coralina, nasceu na Cidade de Goiás. Embora tenha escrito desde a adolescência, publicou seu primeiro livro, "Poemas dos becos de Goiás e estórias mais", apenas aos 75 anos. Sua obra é marcada pela simplicidade e por temas ligados ao cotidiano, à natureza e à força feminina.

Demi Lovato (1992)

Demetria Devonne Lovato, cantora, compositora e atriz norte-americana, alcançou a fama ainda na adolescência em produções da Disney. Com uma carreira consolidada na música pop e no rock, é conhecida por sua voz potente e por abordar abertamente em suas canções temas como saúde mental e superação, tornando-se uma voz influente para sua geração.

Outras personalidades nascidas nesta data

A lista de aniversariantes notáveis do dia 20 de agosto é extensa e diversificada. Veja outros nomes que marcaram a história:

Amy Adams (1974): Atriz norte-americana aclamada pela crítica e conhecida por sua versatilidade. Estrelou filmes como "A chegada" e "Trapaça", acumulando múltiplas indicações ao Oscar ao longo de sua carreira.

Andrew Garfield (1983): Ator anglo-americano que ganhou destaque internacional ao interpretar o Homem-Aranha. Ele também é reconhecido por atuações em "Até o último homem" e "Tick, tick... boom!", que lhe rendeu uma indicação ao Oscar.

Robert Plant (1948): Músico e compositor inglês, imortalizado como o vocalista e letrista da lendária banda de rock Led Zeppelin. Sua voz inconfundível ajudou a definir o rock dos anos 1970 e influenciou gerações de artistas.

Isaac Hayes (1942 - 2008): Pioneiro da música soul, foi cantor, compositor e produtor. Tornou-se um ícone cultural com o tema do filme "Shaft", de 1971, que lhe rendeu um Oscar de melhor canção original.

H.P. Lovecraft (1890 - 1937): Escritor norte-americano considerado um mestre da literatura de terror. Criador do "Horror Cósmico", suas obras, como "O chamado de Cthulhu", exploram o medo do desconhecido.

Benjamin Harrison (1833 - 1901): Político do Partido Republicano, serviu como o 23º presidente dos Estados Unidos, entre 1889 e 1893. Seu mandato foi marcado por legislações econômicas e pela expansão do território americano. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.