Casal americano viaja o mundo com meta de fazer sexo em cada país

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Para o casal americano Kaylee Killion, de 29 anos, e Cody Nelson, de 32, viajar ganhou um propósito incomum: fazer sexo em todos os países que visitarem. O projeto já os levou a cerca de 20 destinos e consumiu quase todas as suas economias.

Kaylee afirma que eles desembolsaram aproximadamente 52 mil libras esterlinas, valor que equivale a R$ 366 mil, desde o início da jornada. A experiência virou conteúdo nas redes sociais, onde o casal compartilha os registros dos deslocamentos.

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"Tínhamos cerca de 70 mil dólares guardados antes de começarmos a viajar pelo mundo e basicamente gastamos tudo. Tive até que vender meu carro para termos mais dinheiro", revelou Kaylee.

De mudança para o México a uma volta ao mundo

A ideia surgiu pouco depois de começarem a namorar. Kaylee, natural de Phoenix, já havia morado no México e sugeriu que se mudassem para Tulum. O plano inicial de mudança evoluiu para uma exploração de outros destinos.

Após um período no México, eles percorreram a Europa em um trailer. Foi nessa fase que a viagem ganhou o novo objetivo de unir a intimidade do casal à experiência de conhecer cada lugar. Desde então, passaram por países europeus, asiáticos, Caribe, Costa Rica e Canadá.

Uma meta que pode levar décadas

Apesar do ritmo, os americanos reconhecem que completar o projeto pode demorar. A logística para entrar em alguns países impõe limites, como vistos que podem levar meses para serem aprovados.

"Provavelmente levará a nossa vida inteira, porque só podemos viajar por cerca de três meses por ano", explicou Kaylee.

Para o casal, a proposta não é uma corrida, mas uma forma de transformar a vida a dois em uma contínua experiência de viagem. O passaporte funciona como um registro da meta, enquanto as redes sociais documentam o percurso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.