Assine
overlay
Início Trends
CASAMENTO

6 casais famosos que se separaram, mas continuaram amigos

De Demi Moore a Fátima Bernardes, relembre histórias de celebridades que provaram que o amor pode se transformar em uma bela e duradoura amizade

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
03/08/2026 14:38

compartilhe

SIGA
×
6 casais famosos que se separaram, mas continuaram amigos
Demi Moore e Bruce Willis, que mantêm uma sólida amizade após o divórcio, são um exemplo de laço familiar entre ex-cônjuges crédito: Reprodução / Instagram

O fim de um relacionamento amoroso não precisa significar o fim de uma parceria. No mundo das celebridades, onde a vida pessoal é frequentemente exposta, diversos ex-casais se tornaram exemplos de maturidade ao transformar o amor em uma sólida amizade, mostrando que é possível manter um laço de afeto e cooperação, principalmente quando há filhos envolvidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Situações como essa, em que o amor se transforma em uma sólida parceria, são mais comuns do que se imagina no mundo das celebridades e servem de inspiração para o público.

Leia Mais

Quais casais famosos continuaram amigos após a separação?

A lista de celebridades que mantêm uma amizade exemplar após o divórcio inclui nomes nacionais e internacionais. Esses ex-casais frequentemente aparecem juntos em eventos familiares, trocam elogios publicamente e apoiam um ao outro em novos projetos, provando que o respeito pode superar o fim de uma união.

  1. Demi Moore e Bruce Willis: Separados desde 2000, são um dos maiores exemplos de amizade pós-casamento. Pais de três filhas, eles mantiveram um forte laço familiar, que se tornou ainda mais evidente com o apoio incondicional de Demi após o diagnóstico de demência frontotemporal de Bruce.

  2. Fátima Bernardes e William Bonner: O fim do casamento de 26 anos dos jornalistas mais famosos do Brasil surpreendeu o país em 2016. Desde então, eles mantêm uma relação extremamente respeitosa, apoiando os filhos trigêmeos e celebrando juntos as conquistas deles.

  3. Claudia Raia e Edson Celulari: Após 17 anos de casamento, anunciaram a separação em 2010. Pais de Enzo e Sophia, eles nunca deixaram de ser uma família. A amizade é tão sólida que ambos frequentam eventos um do outro com seus atuais parceiros.

  4. Gwyneth Paltrow e Chris Martin: O casal popularizou o termo "separação consciente" ao anunciar o divórcio em 2014. Eles mantêm uma amizade próxima, viajam em família com os filhos e os novos parceiros, redefinindo o conceito de família moderna.

  5. Fernanda Souza e Thiaguinho: O anúncio do fim do casamento, em 2019, foi marcado por declarações de amor e respeito mútuo. Até hoje, eles são grandes amigos, trocam mensagens carinhosas nas redes sociais e torcem abertamente pelo sucesso um do outro.

  6. Grazi Massafera e Cauã Reymond: Pais de Sofia, os atores se separaram em 2013, mas construíram uma forte relação de amizade e parceria na criação da filha. É comum vê-los juntos em eventos escolares e momentos importantes da vida da menina.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay