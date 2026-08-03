6 casais famosos que se separaram, mas continuaram amigos

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

O fim de um relacionamento amoroso não precisa significar o fim de uma parceria. No mundo das celebridades, onde a vida pessoal é frequentemente exposta, diversos ex-casais se tornaram exemplos de maturidade ao transformar o amor em uma sólida amizade, mostrando que é possível manter um laço de afeto e cooperação, principalmente quando há filhos envolvidos.

Situações como essa, em que o amor se transforma em uma sólida parceria, são mais comuns do que se imagina no mundo das celebridades e servem de inspiração para o público.

Leia Mais

Quais casais famosos continuaram amigos após a separação?

A lista de celebridades que mantêm uma amizade exemplar após o divórcio inclui nomes nacionais e internacionais. Esses ex-casais frequentemente aparecem juntos em eventos familiares, trocam elogios publicamente e apoiam um ao outro em novos projetos, provando que o respeito pode superar o fim de uma união.

Demi Moore e Bruce Willis: Separados desde 2000, são um dos maiores exemplos de amizade pós-casamento. Pais de três filhas, eles mantiveram um forte laço familiar, que se tornou ainda mais evidente com o apoio incondicional de Demi após o diagnóstico de demência frontotemporal de Bruce. Fátima Bernardes e William Bonner: O fim do casamento de 26 anos dos jornalistas mais famosos do Brasil surpreendeu o país em 2016. Desde então, eles mantêm uma relação extremamente respeitosa, apoiando os filhos trigêmeos e celebrando juntos as conquistas deles. Claudia Raia e Edson Celulari: Após 17 anos de casamento, anunciaram a separação em 2010. Pais de Enzo e Sophia, eles nunca deixaram de ser uma família. A amizade é tão sólida que ambos frequentam eventos um do outro com seus atuais parceiros. Gwyneth Paltrow e Chris Martin: O casal popularizou o termo "separação consciente" ao anunciar o divórcio em 2014. Eles mantêm uma amizade próxima, viajam em família com os filhos e os novos parceiros, redefinindo o conceito de família moderna. Fernanda Souza e Thiaguinho: O anúncio do fim do casamento, em 2019, foi marcado por declarações de amor e respeito mútuo. Até hoje, eles são grandes amigos, trocam mensagens carinhosas nas redes sociais e torcem abertamente pelo sucesso um do outro. Grazi Massafera e Cauã Reymond: Pais de Sofia, os atores se separaram em 2013, mas construíram uma forte relação de amizade e parceria na criação da filha. É comum vê-los juntos em eventos escolares e momentos importantes da vida da menina. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.