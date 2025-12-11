Amores de Hollywood: 10 casais que se formaram nos sets de filmagem

Um romance que começa nos bastidores de uma grande produção está longe de ser novidade em Hollywood. Ao longo das décadas, diversos casais transformaram a química da ficção em relacionamentos duradouros na vida real.

Histórias de amor que saltaram das telas para a realidade continuam a fascinar o público, mostrando que, às vezes, o ambiente de trabalho pode ser o lugar ideal para encontrar um grande amor. A convivência intensa e as cenas românticas frequentemente acabam aproximando os atores de uma forma única.

Relembre 10 casais famosos que se conheceram e se apaixonaram nos sets de filmagem:

Ryan Reynolds e Blake Lively: o casal se conheceu durante as gravações do filme “Lanterna Verde”, em 2010. Na época, ambos estavam em outros relacionamentos, mas a amizade evoluiu para romance um ano depois. Hoje, são casados desde 2012 e pais de quatro filhos. Tom Hanks e Rita Wilson: um dos casamentos mais sólidos de Hollywood começou no set de “Voluntários da Fuzarca”, em 1985. Eles se casaram em 1988 e permanecem juntos desde então, tornando-se uma verdadeira instituição na indústria do entretenimento. Javier Bardem e Penélope Cruz: os atores espanhóis se cruzaram pela primeira vez em 1992, no filme “Jamón, Jamón”, mas o romance só engatou anos mais tarde, quando trabalharam juntos novamente em “Vicky Cristina Barcelona”, de 2008. Kurt Russell e Goldie Hawn: juntos desde 1983, eles se apaixonaram durante as filmagens de “Armas e Amores”. Apesar de nunca terem se casado oficialmente, formam um dos casais mais icônicos e duradouros do cinema. Mila Kunis e Ashton Kutcher: eles se conheceram ainda adolescentes, na série “That '70s Show”, onde interpretaram um casal. O romance, contudo, só aconteceu muitos anos depois, em 2012, após ambos terem vivido outros relacionamentos. Daniel Craig e Rachel Weisz: amigos de longa data, a paixão entre os dois floresceu no set do thriller “A Casa dos Sonhos”, em 2011. O relacionamento foi mantido em sigilo até o casamento, realizado no mesmo ano. Kit Harington e Rose Leslie: a ficção de “Game of Thrones” virou realidade. O romance entre Jon Snow e Ygritte ultrapassou as muralhas da série e os dois atores se casaram em 2018, na Escócia. Will Smith e Jada Pinkett Smith: o encontro aconteceu em 1994, quando Jada fez um teste para o papel de namorada do personagem de Will na série “Um Maluco no Pedaço”. Ela não conseguiu o papel, mas conquistou o ator. Ryan Gosling e Eva Mendes: conhecidos por manterem a vida pessoal extremamente privada, eles se apaixonaram em 2011, enquanto filmavam “O Lugar Onde Tudo Termina”. Desde então, estão juntos e têm duas filhas. Tom Holland e Zendaya: o casal mais recente da lista levou o romance de Peter Parker e MJ, da franquia “Homem-Aranha”, para a vida real. Após anos de especulação, eles confirmaram o namoro em 2021.

