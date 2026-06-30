Casa dos Contos delivery: 5 pratos clássicos para pedir em casa

Um dos endereços mais tradicionais de Belo Horizonte, o restaurante Casa dos Contos disponibiliza seus pratos icônicos via delivery para quem prefere a comodidade de casa. Com sua culinária farta e atmosfera boêmia que conquistou gerações, o estabelecimento permite que novos públicos conheçam seus clássicos sem precisar ir até a Savassi.

Para quem fica na dúvida diante de tantas opções, selecionamos cinco pratos que são apostas certeiras e representam a essência do restaurante. São receitas que atravessaram décadas no cardápio e continuam sendo as mais pedidas, combinando sabor, tradição e porções generosas.

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Filé Surprise

É quase impossível falar da Casa dos Contos sem mencionar o Filé Surprise. O prato consiste em um suculento filé-mignon empanado e recheado com presunto e queijo derretido. Acompanhado de arroz branco e batatas fritas crocantes, é a definição de comida que abraça e satisfaz, sendo o carro-chefe da casa há anos.

Medalhão à Piamontese

Outro clássico indiscutível, o Medalhão à Piamontese combina a maciez de medalhões de filé-mignon grelhados com a cremosidade do arroz à piamontese, preparado com champignon e queijo. O molho madeira que cobre a carne finaliza o prato, criando uma combinação de sabores que agrada a praticamente todos os paladares.

Costelinha com Tropeiro

Como um bom restaurante mineiro, a Casa dos Contos serve um Feijão Tropeiro robusto e cheio de sabor. A versão completa vem com costelinha, linguiça, torresmo, couve refogada e um ovo frito por cima. É um prato que representa a culinária local e garante uma refeição farta e memorável.

Filé à Parmegiana

Para os amantes de carne, o Filé à Parmegiana é uma escolha certeira. A carne fica macia e suculenta no molho sugo, acompanhada de arroz, purê de batatas, muçarela e palmito. É uma opção ideal para compartilhar e sentir um pouco da atmosfera do restaurante em casa.

Berinjela à Parmegiana

Nem só de pratos com carne vive a Casa! Para os vegetarianos, a Beringela à Parmegiana servida com muçarela, molho sugo e arroz é uma excelente pedida para conhecer um clássico de Belo Horizonte e é um dos pratos mais pedidos do delivery.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.