Gasolina adulterada? 5 sinais que o seu carro dá e você não percebe

Abastecer com gasolina ou etanol de má qualidade pode causar danos graves e caros ao motor, muitas vezes de forma silenciosa. Identificar os sinais de que algo está errado é o primeiro passo para evitar um prejuízo maior.

Se o seu carro começou a se comportar de maneira estranha logo após um abastecimento, preste atenção. Ele pode estar dando pistas claras de que o combustível está adulterado. Conhecer os sintomas mais comuns ajuda a proteger o seu veículo e o seu bolso.

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Fique atento a estes cinco sinais clássicos de que o problema pode estar no tanque:

Falha na partida e marcha lenta irregular: Se o motor demora a ligar ou engasga com frequência, especialmente pela manhã, pode ser um sinal. Combustíveis com solventes ou outras substâncias inadequadas alteram a queima e dificultam o funcionamento do motor em baixas rotações. Perda de potência e desempenho: O carro parece mais fraco, com dificuldade para subir ladeiras ou realizar ultrapassagens? A gasolina adulterada não gera a mesma energia que o combustível de boa qualidade, o que resulta em uma nítida perda de rendimento e respostas lentas ao acelerador. Aumento repentino no consumo: Se o ponteiro do combustível está caindo mais rápido do que o normal, desconfie. Para compensar a baixa eficiência do combustível "batizado", o sistema de injeção eletrônica envia mais líquido para o motor, fazendo com que o consumo dispare. Ruídos estranhos no motor: Um som metálico e contínuo, conhecido como "batida de pino", é o sintoma clássico. Esse barulho ocorre quando o combustível detona antes do tempo ideal, forçando os componentes internos do motor e podendo causar danos severos a longo prazo. Luz da injeção eletrônica acesa: A luz amarela no painel, com o símbolo de um motor, é o alerta do computador de bordo de que algo está errado. Os sensores do veículo detectam irregularidades na queima do combustível e acionam o aviso para indicar a necessidade de uma verificação mecânica.

O que fazer se suspeitar de combustível adulterado?

A primeira medida é parar imediatamente de abastecer no posto suspeito. Em seguida, leve o veículo a uma oficina de confiança para uma avaliação. O profissional poderá verificar o estado de componentes como bomba de combustível, bicos injetores e velas, que são os primeiros a sofrer danos.

Guarde sempre a nota fiscal do abastecimento. O documento é a principal prova para registrar uma reclamação formal e buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos.

A denúncia sobre o estabelecimento pode ser feita nos canais da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ou no Procon do seu estado, contribuindo para a fiscalização e para que outros consumidores não sejam lesados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.