Desconfia do posto? 5 sinais de que a gasolina pode estar adulterada

O preço baixo na bomba de combustível pode parecer um alívio para o bolso, mas a economia pode custar caro ao motor do seu carro. Operações de fiscalização recentes em estados como São Paulo, Minas Gerais e outras regiões do país acenderam um alerta para os motoristas sobre a qualidade da gasolina vendida em alguns postos, tornando essencial saber identificar os sinais de adulteração para evitar prejuízos.

A fraude mais comum envolve a mistura de solventes ou etanol em proporções maiores que as permitidas pela legislação, como nafta e metanol. Essa prática não apenas diminui o rendimento do veículo, mas também pode causar danos sérios e caros a componentes como bicos injetores, velas e até mesmo o motor. Para não cair em golpes, fique atento aos principais indícios.

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Sinais de que a gasolina pode estar adulterada

Preço muito abaixo da média: desconfie de valores excessivamente baixos. A produção e distribuição de combustíveis têm custos fixos, e uma diferença muito grande em relação à concorrência pode indicar irregularidades na composição do produto.

Falhas no motor e perda de potência: se o carro começar a engasgar, apresentar dificuldade para dar a partida ou perder força em subidas logo após abastecer, a causa pode ser o combustível de má qualidade.

Aumento repentino no consumo: um dos efeitos imediatos da gasolina adulterada é a queda na eficiência. Se você notar que o carro está gastando muito mais combustível para percorrer a mesma distância de sempre, o problema pode estar no tanque.

Luz de injeção eletrônica acesa: o sistema de injeção eletrônica do veículo é sensível a qualquer alteração na queima do combustível. O acendimento da luz de alerta no painel é um forte indicativo de que algo está errado.

Cheiro e cor diferentes: a gasolina comum tem um cheiro característico e uma coloração levemente amarelada. Um odor muito forte e adocicado, parecido com solvente, ou uma cor diferente podem ser sinais de adulteração. Você pode solicitar que o posto realize o "teste da proveta" para verificar a quantidade de etanol na gasolina, embora esse procedimento seja mais comumente feito por órgãos fiscalizadores.

O que fazer se desconfiar da gasolina?

Caso perceba algum desses sinais após abastecer, algumas medidas podem ser tomadas para proteger seus direitos e evitar maiores problemas:

Guarde a nota fiscal: o comprovante de abastecimento é a principal prova para qualquer reclamação ou denúncia futura. Peça sempre o documento com o CNPJ do posto.

Procure um mecânico: se o carro apresentar falhas, leve-o a uma oficina de confiança e peça um laudo técnico que descreva os problemas e, se possível, os relacione ao combustível.

Faça uma denúncia: acione os órgãos competentes. A denúncia pode ser feita à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ou ao Procon de sua cidade. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.