Salário de juiz no Brasil: quanto ganha um magistrado após as novas regras de 2026?

A remuneração de um juiz no Brasil passou por uma transformação histórica em 2026, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que redefiniu as regras de pagamento. O teto constitucional, que corresponde ao subsídio de um ministro do STF, é de R$ 46.366,19. No entanto, por anos, muitos magistrados receberam valores bem superiores a esse limite. A nova regra, que entrou em vigor na folha de pagamento de maio de 2026, veio em resposta a um longo debate público, que incluiu críticas de membros da própria Corte, como o ministro Edson Fachin, sobre pagamentos considerados exorbitantes.

Até a mudança, o mecanismo que permitia essa prática era a inclusão de benefícios e auxílios classificados como "verbas indenizatórias". Por não serem considerados parte do salário, esses valores não entravam no cálculo do teto remuneratório. Essa brecha legal resultava nos chamados "supersalários", que inflavam os contracheques e geravam questionamentos sobre a moralidade e a transparência no serviço público.

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A mudança de 2026: a decisão do STF

Em março de 2026, o STF estabeleceu um novo entendimento que pôs fim à antiga prática. A decisão reafirmou o teto de R$ 46.366,19 como um limite intransponível e proibiu a criação de auxílios e verbas indenizatórias sem a existência de uma lei federal específica que os autorize. As novas diretrizes, que entraram em vigor em maio, buscam garantir maior isonomia e moralidade nos pagamentos. A expectativa é que a medida gere uma economia de aproximadamente R$ 560 milhões por mês aos cofres públicos.

O que elevava os salários?

Diversos pagamentos extras, conhecidos como "penduricalhos", eram responsáveis por aumentar significativamente os ganhos dos magistrados antes da decisão do STF. Entre os principais, destacavam-se:

Auxílio-moradia: benefício que era pago mesmo a juízes com imóvel próprio na cidade onde trabalhavam. Foi proibido pela nova regra, salvo previsão expressa em lei federal.

Auxílio-saúde: reembolso de despesas com planos de saúde, que podia atingir valores elevados.

Auxílio-alimentação: valor mensal para cobrir custos com refeições, também limitado pela decisão de 2026, que veda pagamentos do tipo sem base legal.

Venda de férias: magistrados podiam converter um terço de suas férias anuais em dinheiro.

Licenças-prêmio: períodos de afastamento que, não utilizados, eram convertidos em compensação financeira, prática suspensa para pagamentos retroativos desde o início de 2026.

Essa antiga estrutura de pagamentos criava uma distorção notável. Dados públicos do Painel de Remuneração do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelavam que, até maio de 2026, os rendimentos líquidos de juízes e desembargadores frequentemente ultrapassavam a marca de R$ 100 mil em um único mês, a depender dos benefícios acumulados no período.

A discussão sobre os supersalários, que antes se arrastava em propostas de lenta tramitação no Congresso, foi concluída pela decisão do STF. A implementação das novas regras é agora monitorada pelo CNJ, encerrando um capítulo de polêmicas sobre os vencimentos no Judiciário e estabelecendo um novo paradigma de transparência e respeito ao teto constitucional.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.