Sofri injúria na internet: veja o passo a passo de como provar o crime

Ser vítima de uma ofensa na internet gera um impulso imediato: tirar um print da tela. No entanto, essa captura de imagem, que parece a solução mais óbvia, pode ser uma prova frágil em um processo judicial. Isso ocorre porque imagens podem ser facilmente editadas, o que abre margem para que a outra parte questione sua veracidade.

Para quem sofreu injúria, difamação ou calúnia em redes sociais, aplicativos de mensagens ou sites, existem métodos seguros e juridicamente válidos para registrar o crime. A coleta correta da prova é o primeiro passo para garantir que o agressor possa ser responsabilizado na Justiça.

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Por que o print de tela não é suficiente?

Um print comum não registra informações técnicas essenciais que comprovam a origem e a integridade do conteúdo. Faltam dados como a URL completa da página, data e hora do servidor, endereço de IP e outros metadados que conectam a ofensa ao seu contexto digital. Sem esses elementos, a prova se torna vulnerável.

Em um processo, o juiz precisa ter certeza de que o material apresentado é autêntico e não foi alterado. Por isso, a simples imagem da tela raramente é aceita como prova única e definitiva, podendo ser facilmente invalidada pela defesa do acusado.

Como registrar a prova corretamente

Para que a ofensa online se torne uma prova robusta, é preciso registrá-la de forma que sua autenticidade não possa ser questionada. Existem dois caminhos principais e seguros:

Ata Notarial : este é o método com maior força jurídica. A vítima vai a um cartório de notas e o tabelião acessa o conteúdo online, descrevendo em um documento oficial tudo o que vê na tela. Essa ata tem fé pública, o que torna a contestação muito difícil.

Plataformas especializadas: existem serviços online especializados na coleta de provas digitais. Essas plataformas capturam todo o ambiente digital, gerando um relatório técnico com vídeos, telas, metadados e códigos que garantem a integridade do material. O custo costuma ser mais acessível que o da ata notarial.

Independentemente do método, é fundamental registrar o contexto completo, incluindo o endereço do site, o perfil do autor da ofensa e a data e hora da publicação.

O que fazer após coletar as provas?

Com a prova devidamente registrada, o próximo passo é procurar um advogado para avaliar as medidas cabíveis. É crucial agir rápido, pois, para a maioria dos crimes contra a honra, existe um prazo de seis meses a contar da data em que a vítima sabe quem é o autor da ofensa para apresentar uma queixa-crime. Para formalizar a denúncia, é necessário registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.), o que em alguns estados pode ser feito online, dependendo da disponibilidade da delegacia virtual.

A responsabilização do agressor pode ocorrer em duas esferas distintas: a criminal, que busca a punição pelo crime, e a cível, na qual a vítima pode solicitar uma indenização por danos morais.

Entenda os crimes contra a honra

Injúria: Ofende a dignidade de alguém, atribuindo uma qualidade negativa (xingamento). A injúria racial, que utiliza elementos de raça, cor, etnia ou origem para ofender, foi equiparada ao crime de racismo, tornando-se inafiançável e imprescritível.

Calúnia: Acusa falsamente uma pessoa de ter cometido um crime.

Difamação: Atinge a reputação de alguém ao espalhar um fato ofensivo, ainda que seja verdadeiro.

Vale ressaltar que a pena para esses crimes pode ser aumentada quando cometidos contra servidores públicos no exercício de suas funções, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.