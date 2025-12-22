Boletim de ocorrência online: como fazer o seu em 5 passos
Perdeu um documento ou foi vítima de um furto? Saiba como registrar a ocorrência pela internet de forma rápida, segura e sem precisar sair de casa
Registrar a perda de um documento, um furto ou um acidente de trânsito sem vítimas ficou mais simples e seguro. Em todos os estados brasileiros, as secretarias de segurança pública oferecem o serviço de boletim de ocorrência online, permitindo que o cidadão faça a comunicação do fato diretamente de seu computador ou celular, sem a necessidade de ir a uma delegacia. Este serviço gratuito pode ser acessado por portais estaduais próprios ou pelo sistema unificado do governo federal (Delegacia Virtual), que requer login gov.br.
A ferramenta, disponível nos portais da Polícia Civil de cada estado, é projetada para otimizar o tempo e agilizar o registro de crimes de menor potencial ofensivo. O processo é totalmente digital e o documento final tem a mesma validade legal que aquele emitido presencialmente em uma unidade policial.
É fundamental saber, no entanto, que o sistema online não atende a todos os tipos de crime. Ocorrências graves que envolvem violência, como roubo (quando há ameaça ou agressão), homicídio ou estupro, exigem o comparecimento a uma delegacia para que as investigações comecem imediatamente.
Para casos como furto (quando não há contato com a vítima), perda de objetos e documentos, injúria, calúnia, difamação e acidentes de trânsito sem feridos, a delegacia virtual é o caminho mais indicado. A lista de ocorrências aceitas pode variar entre os estados. Alguns também permitem o registro online de desaparecimento de pessoas, mas é preciso verificar a disponibilidade no portal local.
Como registrar seu B.O. online
O processo é intuitivo, mas exige atenção aos detalhes para garantir que seu registro seja validado corretamente. Siga os passos abaixo para emitir seu boletim de ocorrência pela internet:
Acesse o site da Polícia Civil: busque no Google por “delegacia virtual” ou “polícia civil” seguido do nome do seu estado. Certifique-se de estar no portal oficial, geralmente com final “.gov.br”. A ocorrência deve ser registrada no estado onde o fato aconteceu.
Selecione o tipo de ocorrência: na página inicial, você encontrará uma lista de opções. Escolha a que descreve exatamente o seu caso, como “perda de documentos”, “furto de veículo” ou “acidente de trânsito sem vítima”.
Preencha os formulários com atenção: informe seus dados pessoais, como nome completo, RG e CPF. Em seguida, descreva detalhadamente o ocorrido, incluindo data, hora, local e um relato claro dos fatos. Quanto mais informações você fornecer, melhor.
Revise todas as informações: antes de finalizar, o sistema mostrará um resumo de tudo que foi preenchido. Leia com calma e corrija qualquer erro. Informações incorretas podem invalidar o registro ou atrasar a análise.
Anote o protocolo e aguarde a validação: após o envio, um número de protocolo será gerado. Guarde este número para consultar o andamento. Um policial analisará os dados e, se tudo estiver correto, o boletim será validado e enviado para o seu e-mail. O prazo varia conforme o estado e a complexidade da ocorrência, mas geralmente ocorre em poucos dias.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.