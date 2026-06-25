Acrilamida: 5 dicas para preparar alimentos e reduzir os riscos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta importante sobre a acrilamida, uma substância com potencial cancerígeno que se forma em alimentos comuns, como pães e batatas, quando cozidos em altas temperaturas. O comunicado, divulgado neste mês, busca orientar a população sobre práticas de preparo mais seguras. A boa notícia é que pequenas mudanças na forma de cozinhar podem reduzir significativamente a exposição a esse composto.

A acrilamida não é um ingrediente adicionado aos produtos, mas o resultado de uma reação química natural — estudada desde 2002 — entre açúcares e um aminoácido chamado asparagina. Esse processo, conhecido como Reação de Maillard, é o que dá a cor e o sabor tostado aos alimentos. Classificada como provável agente cancerígeno para humanos (Grupo 2A), a substância é encontrada principalmente em itens ricos em carboidratos, como batatas fritas, pães, biscoitos, cereais e até mesmo no café torrado.

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O risco está associado à exposição contínua e em altas quantidades, sendo as crianças o grupo considerado mais vulnerável aos seus efeitos. Por isso, adotar novos hábitos na cozinha é uma medida preventiva eficaz e simples. A ideia não é eliminar esses alimentos da dieta, mas sim prepará-los de uma maneira que minimize a formação da substância.

5 dicas para reduzir a acrilamida no dia a dia

Pequenas alterações na rotina podem fazer uma grande diferença para a saúde. Confira cinco orientações práticas para aplicar na sua cozinha:

Dourado é o ponto: evite cozinhar demais os alimentos. A regra é buscar uma cor amarelo-dourada, e não marrom-escura. Quanto mais escuro o pão, o biscoito ou a batata, maior a provável concentração da substância. Controle a temperatura: prefira assar ou fritar em temperaturas mais baixas por um tempo um pouco maior. O calor excessivo, acima de 180 °C, acelera a formação da acrilamida. Cuidado com a batata: nunca guarde batatas cruas na geladeira. O frio aumenta a concentração de açúcares no tubérculo, que se convertem em mais acrilamida durante o cozimento em alta temperatura. Deixe de molho: antes de fritar ou assar batatas, deixe os pedaços de molho em água (de preferência com vinagre) por 15 a 30 minutos e seque-os bem. Esse processo remove parte dos açúcares da superfície que formariam a acrilamida. Varie o modo de preparo: cozinhar no vapor, ferver ou preparar no micro-ondas não produz acrilamida, ou gera quantidades muito pequenas. Priorize esses métodos sempre que possível em vez de fritar, grelhar ou assar em temperaturas muito elevadas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.