Mestre do fogo: a ciência por trás do ponto perfeito da carne no churrasco

Entenda o que é a reação de Maillard e como a temperatura da brasa e o tempo de descanso da carne transformam a textura e o sabor do seu churrasco

Raissa Ferri
Raissa Ferri
Repórter
14/04/2026 17:11

Aquele sabor único e a crosta dourada da carne no churrasco não são resultado do acaso, mas de pura ciência aplicada ao fogo. O segredo por trás do ponto perfeito é um fenômeno chamado reação de Maillard, um processo que transforma a textura e o paladar do alimento quando a técnica correta é aplicada na churrasqueira.

Descrita pela primeira vez em 1912 pelo químico francês Louis-Camille Maillard, essa reação ocorre quando as proteínas e os açúcares presentes na carne são expostos a altas temperaturas, geralmente entre 140°C e 165°C. O resultado é a criação de centenas de novos compostos aromáticos que geram um sabor tostado característico e conferem a cobiçada cor marrom-dourada à superfície.

Para que a reação de Maillard aconteça de forma eficaz, a superfície da carne deve estar o mais seca possível. A umidade atrapalha o processo, pois a água precisa evaporar antes que a temperatura suba o suficiente para a mágica acontecer. Por isso, secar bem o corte com papel toalha antes de levá-lo à grelha é um passo fundamental.

O domínio da brasa é essencial

A temperatura do fogo é outro fator decisivo. Uma brasa muito fraca não ativa a reação de Maillard, resultando em uma carne acinzentada e cozida. Já o calor excessivo pode queimar a parte externa antes que o interior atinja o ponto desejado. O ideal é criar duas zonas de calor na churrasqueira.

Uma área de calor intenso serve para selar a carne rapidamente, criando a crosta saborosa. Após essa etapa, a peça deve ser movida para uma zona de calor médio, permitindo que o interior cozinhe de maneira uniforme e gradual. Um teste prático para medir a temperatura é o da mão: se você aguentar mantê-la sobre a grelha por 3 a 5 segundos, o calor está alto e ideal para selar.

A importância do descanso da carne

Tão importante quanto o preparo no fogo é o que acontece depois que a carne sai da grelha. O descanso é uma etapa indispensável para garantir a suculência. Durante o cozimento, os sucos naturais da carne se concentram no centro da peça. Deixar o corte repousar por alguns minutos permite que esses líquidos se redistribuam por toda a fibra muscular.

Cortar a carne imediatamente após retirá-la do calor faz com que todo esse suco escorra para a tábua, deixando as fatias secas. O tempo de descanso ideal varia com o tamanho do corte, mas uma regra geral é esperar de 5 a 10 minutos antes de fatiar. Esse cuidado final preserva a umidade e a maciez, garantindo o sucesso do churrasco.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

