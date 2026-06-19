Voar de helicóptero no Brasil é seguro? Veja números e regras da ANAC

Voar nesse tipo de aeronave no Brasil é seguro? Apesar de acidentes de grande repercussão gerarem desconfiança, as rigorosas normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) mostram que o transporte aéreo continua sendo um dos mais seguros, desde que as regras sejam cumpridas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) já investiga as causas do ocorrido.

O Brasil possui uma das maiores frotas de helicópteros do mundo. Segundo especialistas em aviação, a maior parte das ocorrências não está ligada a falhas mecânicas, mas sim a fatores humanos, como desrespeito às normas ou decisões equivocadas em condições climáticas adversas.

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A segurança de um voo depende de uma combinação de fatores que são fiscalizados de perto pela ANAC. A falha em qualquer um desses pilares aumenta drasticamente o risco de um acidente.

Como funciona a fiscalização da ANAC?

A operação de qualquer aeronave no país é condicionada a uma série de exigências que visam garantir a segurança de passageiros e tripulação. O sistema se baseia em três pilares principais: a aeronave, o piloto e a operação.

A manutenção é um dos pontos mais críticos. Cada peça de um helicóptero tem uma vida útil controlada e precisa ser trocada após um determinado número de horas de voo, independentemente de apresentar ou não desgaste. As inspeções são periódicas e obrigatórias, registradas na caderneta da aeronave.

O piloto precisa ter uma licença específica, passar por treinamentos recorrentes em simuladores e cumprir uma carga horária mínima de voo para manter sua habilitação ativa. Além disso, exames de saúde física e mental são exigidos regularmente.

Por fim, as condições de operação são avaliadas a cada voo. É proibido decolar com previsão de mau tempo ou em condições de visibilidade inadequadas. O plano de voo, com rota e informações detalhadas, deve ser aprovado pelos órgãos de controle de tráfego aéreo antes da partida.

Cuidados ao contratar um voo

Para quem busca o serviço de táxi-aéreo, algumas precauções simples podem fazer a diferença e ajudar a evitar empresas clandestinas, que operam fora das regras da ANAC e representam um grande perigo.

Verifique a empresa: consulte no site da ANAC se a operadora de táxi-aéreo é homologada e está com a situação regular. Empresas certificadas passam por auditorias constantes.

Cheque a aeronave: toda aeronave deve ter um Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido e atualizado. O documento atesta que ela cumpre todos os requisitos de segurança.

Desconfie de preços baixos: valores muito abaixo da média do mercado podem ser um forte indício de clandestinidade, geralmente associada à falta de manutenção adequada.

Observe a tripulação: pilotos e equipes de empresas sérias seguem protocolos rígidos, incluindo um briefing de segurança detalhado para os passageiros antes da decolagem. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.