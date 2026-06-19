O fenômeno do arrocha: de onde veio e como o ritmo conquistou o Brasil

O arrocha, gênero musical que embala corações e festas por todo o Brasil, é um fenômeno consolidado. Com artistas como Pablo e Silvanno Salles se tornando referências nacionais, o ritmo nascido na Bahia reafirma sua força e capacidade de se renovar, conquistando um público cada vez maior, que vai muito além das fronteiras do Nordeste.

Mas, afinal, de onde veio o som que se tornou sinônimo de “sofrência” e dança a dois? A história do arrocha começa no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, na cidade de Candeias, no Recôncavo Baiano. O ritmo surgiu como uma variação mais lenta e romântica do brega, com fortes influências da seresta, do bolero e de elementos da axé music.

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A principal característica do gênero sempre foi a batida eletrônica marcada pelo teclado e pelo saxofone, acompanhada por letras que falam de amor, paixão, traição e saudade. O nome “arrocha” vem da própria dança: um convite para dançar bem colado, “arrochado” com o par. No início, era um som restrito a pequenas festas e bares do interior da Bahia.

A evolução do ritmo

A popularização do arrocha aconteceu de forma gradual. Primeiro, consolidou-se em todo o estado de origem e depois se espalhou pelo Nordeste. Artistas pioneiros foram fundamentais para levar o gênero a um público mais amplo, transformando a melodia em um verdadeiro fenômeno popular. A partir daí, o arrocha começou a se misturar com outros estilos.

O sertanejo foi um dos principais parceiros dessa fusão, dando origem ao “arrocha sertanejo”, que dominou as rádios e plataformas de streaming nos últimos anos. Essa mistura trouxe uma nova roupagem ao ritmo, tornando-o mais dançante e festivo, sem abandonar completamente a raiz romântica que o consagrou.

Hoje, o arrocha se manifesta de várias formas, desde a versão mais tradicional e sentimental até a mais agitada, ideal para grandes eventos. Essa versatilidade é o que mantém o gênero relevante e explica como novos talentos continuam surgindo e fazendo sucesso, provando que o som nascido para dançar coladinho tem fôlego para embalar muitas outras gerações.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.