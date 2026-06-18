Quanto custa sediar uma Copa do Mundo? Os bilhões por trás do maior torneio do planeta

Organizar uma Copa do Mundo é um projeto de proporções gigantescas, com custos que já ultrapassaram a casa dos US$ 220 bilhões, como visto na edição do Catar. Este valor coloca o evento entre os mais caros do planeta, mas o modelo adotado na Copa de 2026, sediada por Estados Unidos, México e Canadá, representa uma abordagem que busca maior sustentabilidade financeira. Para qualquer anfitrião, o planejamento começa anos antes, mobilizando recursos públicos e privados em uma escala monumental.

A maior fatia do orçamento é direcionada para a infraestrutura. Isso inclui desde a construção ou reforma completa de estádios para atender aos padrões da Fifa até a modernização de aeroportos, estradas e sistemas de transporte público. O objetivo é garantir não apenas a realização dos jogos, mas também a locomoção de milhões de torcedores, jornalistas e delegações.

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A Copa do Mundo do Catar, realizada em 2022, permanece como o exemplo mais extremo, com gastos que superaram os US$ 220 bilhões, grande parte investida na construção de cidades e infraestrutura de transporte. Em contraste, a edição de 2014 no Brasil teve um custo oficial superior a US$ 15 bilhões, enquanto a Rússia, em 2018, gastou cerca de US$ 11,6 bilhões.

Principais áreas de investimento

Os gastos bilionários necessários para viabilizar o torneio podem ser divididos em algumas áreas principais. Cada uma delas representa um desafio logístico e financeiro para o comitê organizador e para o governo do país anfitrião.

Estádios: construção de novas arenas e modernização das existentes para cumprir as exigências de capacidade, segurança e tecnologia da Fifa.

Infraestrutura geral: melhorias em rodovias, ferrovias, portos e, principalmente, aeroportos, que precisam suportar um aumento drástico no fluxo de passageiros.

Segurança: implementação de um forte esquema de segurança, que envolve tecnologia de vigilância, treinamento de equipes e coordenação entre forças policiais.

Operações do evento: custos com pessoal, voluntários, marketing, tecnologia da informação, telecomunicações e a organização de eventos paralelos, como a Fan Fest.

O retorno desse investimento é um dos pontos mais debatidos. A promessa de um legado duradouro, com melhorias urbanas e aumento do turismo, muitas vezes esbarra no desafio de manter as novas estruturas, evitando a criação de "elefantes brancos".

O modelo da Copa de 2026, com sede dividida entre Estados Unidos, México e Canadá, efetivou uma nova abordagem. Ao distribuir os custos entre três nações e priorizar o uso de estádios já existentes, a organização conseguiu reduzir o peso financeiro para um único país, tornando o evento um exemplo de maior sustentabilidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.