Do campo ao microfone: 5 craques que viraram comentaristas de sucesso

A mudança dos gramados para as cabines de transmissão é um caminho natural para muitos ídolos que desejam continuar perto do esporte após a aposentadoria.

Essa transição, no entanto, não é novidade. Durante a cobertura de grandes eventos como a Copa do Mundo de 2026, vários craques se destacam ao trocar a chuteira pelo microfone. Eles utilizam a experiência e a credibilidade construídas em campo para oferecer análises táticas, comentários técnicos e uma visão privilegiada dos bastidores do futebol para milhões de espectadores.

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Craques que brilharam na TV

Tostão (Eduardo Gonçalves de Andrade)

Após encerrar precocemente a carreira de jogador, Tostão voltou ao universo do futebol em 1994, durante a Copa do Mundo dos Estados Unidos, quando foi convidado para atuar como comentarista esportivo na TV Bandeirantes. Sua passagem pela televisão chamou atenção pela capacidade de unir a experiência de quem foi campeão mundial dentro de campo com análises técnicas, equilibradas e independentes.

Dadá Maravilha (Dario José dos Santos)

Após encerrar a carreira nos gramados, o ex-centroavante Dadá Maravilha encontrou na televisão uma nova forma de permanecer em evidência. Com seu estilo irreverente, frases de efeito e personalidade carismática, começou como comentarista em emissoras de Belo Horizonte, ganhando destaque no programa esportivo Alterosa Esporte. O sucesso junto ao público mineiro foi tão grande que acabou sendo contratado pela Globo e passou a atuar também no SporTV e em transmissões nacionais.

Reinaldo (Reinaldo José Lima)

O ex-atacante Reinaldo também construiu uma trajetória de destaque na comunicação esportiva. Com a autoridade de quem é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e o maior artilheiro do Atlético Mineiro, ele atuou como comentarista esportivo na TV Alterosa, em Belo Horizonte, levando ao público análises marcadas pela experiência dentro de campo e por opiniões sempre autênticas.

Éder Aleixo (Éder Aleixo de Assis)

o ex-jogador Éder Aleixo construiu uma trajetória de sucesso como comentarista esportivo em Minas Gerais. Aproveitando a experiência adquirida como destaque do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira de 1982, passou a atuar na Globo Minas, onde conquistou espaço por suas análises baseadas na vivência dentro de campo. Mais tarde, também trabalhou na Band Minas, participando de programas esportivos e ampliando sua presença na mídia.

Palhinha (Vanderlei Eustáquio de Oliveira)

Após pendurar as chuteiras, o ex-atacante Palhinha também ganhou espaço na imprensa esportiva mineira. Ídolo de clubes como o Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o Corinthians, ele participou de programas esportivos de rádio e televisão em Belo Horizonte, onde conquistou o público pela linguagem simples, carisma e pela autoridade de quem viveu grandes momentos do futebol brasileiro. Sua experiência dentro de campo, somada à forte identificação com o esporte mineiro, fez com que se tornasse uma voz respeitada entre torcedores e comentaristas da região.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.