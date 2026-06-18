Assine
overlay
Início Trends
Internacional

Do campo ao microfone: 5 craques que viraram comentaristas de sucesso

Ex-jogadores de futebol fizeram uma transição de carreira bem-sucedida para a análise esportiva na TV mundial

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
18/06/2026 16:01

compartilhe

SIGA
×
Do campo ao microfone: 5 craques que viraram comentaristas de sucesso
Dario José dos Santos, ídolo do futebol mineiro, trilhou uma trajetória de sucesso como comentarista esportivo após deixar os gramados. crédito: Wikimedia Commons/ Orlando Brito

A mudança dos gramados para as cabines de transmissão é um caminho natural para muitos ídolos que desejam continuar perto do esporte após a aposentadoria.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa transição, no entanto, não é novidade. Durante a cobertura de grandes eventos como a Copa do Mundo de 2026, vários craques se destacam ao trocar a chuteira pelo microfone. Eles utilizam a experiência e a credibilidade construídas em campo para oferecer análises táticas, comentários técnicos e uma visão privilegiada dos bastidores do futebol para milhões de espectadores.

Leia Mais

Craques que brilharam na TV

Tostão (Eduardo Gonçalves de Andrade)
Após encerrar precocemente a carreira de jogador, Tostão voltou ao universo do futebol em 1994, durante a Copa do Mundo dos Estados Unidos, quando foi convidado para atuar como comentarista esportivo na TV Bandeirantes. Sua passagem pela televisão chamou atenção pela capacidade de unir a experiência de quem foi campeão mundial dentro de campo com análises técnicas, equilibradas e independentes.

Dadá Maravilha (Dario José dos Santos)
Após encerrar a carreira nos gramados, o ex-centroavante Dadá Maravilha encontrou na televisão uma nova forma de permanecer em evidência. Com seu estilo irreverente, frases de efeito e personalidade carismática, começou como comentarista em emissoras de Belo Horizonte, ganhando destaque no programa esportivo Alterosa Esporte. O sucesso junto ao público mineiro foi tão grande que acabou sendo contratado pela Globo e passou a atuar também no SporTV e em transmissões nacionais.

Reinaldo (Reinaldo José Lima)
O ex-atacante Reinaldo também construiu uma trajetória de destaque na comunicação esportiva. Com a autoridade de quem é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e o maior artilheiro do Atlético Mineiro, ele atuou como comentarista esportivo na TV Alterosa, em Belo Horizonte, levando ao público análises marcadas pela experiência dentro de campo e por opiniões sempre autênticas.

Éder Aleixo (Éder Aleixo de Assis)
o ex-jogador Éder Aleixo construiu uma trajetória de sucesso como comentarista esportivo em Minas Gerais. Aproveitando a experiência adquirida como destaque do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira de 1982, passou a atuar na Globo Minas, onde conquistou espaço por suas análises baseadas na vivência dentro de campo. Mais tarde, também trabalhou na Band Minas, participando de programas esportivos e ampliando sua presença na mídia.

Palhinha (Vanderlei Eustáquio de Oliveira)
Após pendurar as chuteiras, o ex-atacante Palhinha também ganhou espaço na imprensa esportiva mineira. Ídolo de clubes como o Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o Corinthians, ele participou de programas esportivos de rádio e televisão em Belo Horizonte, onde conquistou o público pela linguagem simples, carisma e pela autoridade de quem viveu grandes momentos do futebol brasileiro. Sua experiência dentro de campo, somada à forte identificação com o esporte mineiro, fez com que se tornasse uma voz respeitada entre torcedores e comentaristas da região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay