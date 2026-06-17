7 dicas para conseguir as melhores taxas no financiamento imobiliário

Conquistar a casa própria é um dos maiores sonhos dos brasileiros, mas as taxas de juros do financiamento imobiliário podem pesar no orçamento por décadas. A boa notícia é que, mesmo em um cenário de juros flutuantes, algumas estratégias podem garantir uma economia significativa no valor final do imóvel. Com planejamento, é possível reduzir o custo total do crédito. Em 2026, mesmo com a Selic em níveis elevados, as taxas de financiamento imobiliário têm se mantido competitivas, variando entre 10% e 12% ao ano nos principais bancos, graças ao sistema da poupança (SBPE).

Conseguir as melhores condições não depende apenas do cenário econômico, mas também de uma preparação cuidadosa por parte do comprador. Pequenos ajustes no perfil de crédito e uma boa negociação fazem toda a diferença. Veja sete dicas práticas para obter taxas mais vantajosas no seu financiamento.

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Mantenha um bom Score de Crédito

Uma pontuação alta no Score de crédito, como a da Serasa, indica ao mercado que você é um bom pagador. Bancos oferecem condições melhores para clientes com menor risco de inadimplência. Pague suas contas em dia e mantenha seus dados cadastrais atualizados para melhorar sua nota. Organize sua comprovação de renda

Bancos analisam a capacidade de pagamento antes de aprovar o crédito. Uma renda mensal sólida e comprovada aumenta a confiança da instituição financeira. Reúna holerites, extratos bancários e declarações de Imposto de Renda para apresentar um dossiê completo e organizado. Dê o maior valor de entrada possível

Quanto maior a entrada, menor o valor a ser financiado e, consequentemente, menor o risco para o banco. Isso se traduz em juros mais baixos. Guardar dinheiro e usar recursos como o FGTS para compor uma entrada robusta é uma das formas mais eficazes de baratear o financiamento. Em 2026, alguns bancos permitem financiar até 80% do valor do imóvel, especialmente para clientes com bom relacionamento bancário. Pesquise e negocie com vários bancos

Não aceite a primeira proposta que receber. Faça simulações em diferentes instituições financeiras, incluindo bancos digitais, que muitas vezes oferecem condições mais competitivas. Use as propostas concorrentes como argumento para negociar taxas menores com o banco de sua preferência. Vale lembrar que, desde 2024, o teto do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) foi ampliado para R$ 2,25 milhões, permitindo que imóveis de médio e alto padrão acessem taxas mais competitivas. Use o relacionamento bancário a seu favor

Se você já é cliente de um banco há muito tempo, com um bom histórico de movimentação e investimentos, use isso como moeda de troca. Um bom relacionamento pode render taxas personalizadas e mais atrativas do que as oferecidas ao público geral. Entenda os indexadores de juros

A maioria dos financiamentos é corrigida pela Taxa Referencial (TR), pelo IPCA (inflação) ou por indexadores atrelados à Poupança. Em 2026, com a Selic em patamar elevado (acima de 14%), a TR tem sido a opção mais vantajosa e estável para o tomador. Já os indexadores atrelados ao IPCA podem gerar parcelas mais altas em períodos inflacionários. Consulte um especialista para avaliar qual opção se encaixa melhor no seu perfil de risco. Analise o Custo Efetivo Total (CET)

A taxa de juros não é o único custo do financiamento. O Custo Efetivo Total (CET) consolida todos os custos do financiamento: juros, seguros obrigatórios (morte/invalidez e danos ao imóvel), taxas administrativas e outros encargos. Sempre compare o CET entre as propostas, pois ele revela o verdadeiro custo da operação e evita surpresas no futuro.

Dica extra: avalie a portabilidade de crédito

Mesmo após contratar o financiamento, você pode fazer portabilidade de crédito se encontrar taxas melhores em outro banco. Essa é uma estratégia válida para economizar ao longo dos anos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.