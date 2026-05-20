Vale a pena comprar imóvel com a Selic a 14,50%?

O sonho da casa própria enfrenta um cenário desafiador para muitos brasileiros. Com a taxa básica de juros, a Selic, em um patamar elevado de 14,50% ao ano, o custo do crédito imobiliário se mantém alto, o que exige um planejamento financeiro ainda mais rigoroso por parte dos compradores.

A principal barreira vem da política monetária do Banco Central. Uma Selic alta encarece o custo do crédito em toda a economia, e o financiamento imobiliário é diretamente afetado. Na prática, isso se traduz em taxas de juros mais altas nos contratos, resultando em parcelas mensais maiores e dificultando o acesso à compra para uma parcela significativa da população.

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Este ambiente de juros altos torna o crédito mais restritivo e reforça a necessidade de cautela. Os bancos mantêm uma análise de risco rigorosa sobre o perfil de cada cliente. Ter um bom histórico de crédito e uma fonte de renda estável e comprovada são requisitos ainda mais cruciais para obter aprovação em um financiamento neste contexto.

O que avaliar antes de comprar um imóvel

Diante do cenário desafiador, a decisão exige uma análise cuidadosa de fatores individuais e de mercado. Antes de fechar negócio, é fundamental considerar alguns pontos-chave para garantir que a compra seja um passo seguro e bem planejado.

Uma avaliação detalhada das finanças pessoais é o primeiro passo. É crucial ter uma reserva sólida para a entrada, que geralmente parte de 20% do valor do imóvel, além de um planejamento que comporte as parcelas do financiamento sem comprometer outras despesas essenciais. A organização financeira é a base para um bom negócio.

Veja outros fatores que merecem atenção:

Condições de financiamento: as taxas de juros variam entre as instituições financeiras. Pesquisar e comparar as propostas oferecidas por diferentes bancos é fundamental para encontrar a opção mais vantajosa para o seu perfil.

Potencial de valorização: analise a localização do imóvel, a infraestrutura da região e os planos de desenvolvimento para a área. Um bom negócio também considera o potencial de valorização do bem no futuro.

Custos adicionais: lembre-se de incluir no cálculo gastos com documentação, como o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e taxas de cartório, que podem chegar a 5% do valor da propriedade.

O momento atual não apresenta facilidades de crédito; pelo contrário, exige cautela. A compra de um imóvel é um compromisso de longo prazo que, em um cenário de juros altos, deve ser alinhado a uma estabilidade financeira robusta e a objetivos de vida claros. Para quem tem disciplina financeira e capital para uma entrada maior, a aquisição pode ser viável, mas a decisão deve ser tomada com plena consciência dos custos elevados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.