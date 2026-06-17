'Day trade' ou 'buy and hold'? Entenda as estratégias do mercado

Entender as diferentes formas de operar na bolsa de valores é o primeiro passo para quem busca investir com mais segurança. Em um cenário de mercado volátil, duas estratégias se destacam por suas abordagens opostas: o 'day trade', focado em ganhos rápidos, e o 'buy and hold', que aposta no crescimento a longo prazo. Conhecer as duas é fundamental para alinhar seus investimentos aos seus objetivos.

A escolha entre um método e outro impacta diretamente a rotina, o nível de estresse e o potencial de retorno do investidor. Enquanto uma exige atenção constante e decisões em segundos, a outra se baseia na paciência e na análise fundamentalista das empresas.

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O que é day trade?

Regulamentada no Brasil pela CVM e pela B3, essa modalidade consiste em comprar e vender ativos, como ações ou contratos, no mesmo dia. O objetivo do operador, conhecido como 'day trader', é lucrar com as pequenas oscilações de preço que ocorrem ao longo de um único pregão. A operação pode durar horas ou até mesmo poucos minutos.

O perfil do 'day trader' exige dedicação quase integral, profundo conhecimento em análise técnica de gráficos e um controle emocional rigoroso. É uma estratégia de altíssimo risco, e estudos indicam que a grande maioria dos praticantes não obtém lucro consistente no longo prazo. Por isso, especialistas recomendam um capital inicial entre R$ 5.000 e R$ 10.000 para uma gestão de risco adequada.

E a estratégia buy and hold?

Na outra ponta está o 'buy and hold', ou "comprar e segurar". A filosofia aqui é adquirir ações de empresas com bons fundamentos e mantê-las na carteira por um longo período, que pode variar de meses a décadas. A ideia é se tornar sócio do negócio, acreditando que ele se valorizará com o tempo.

Investidores que seguem essa linha não se preocupam com as oscilações diárias do mercado. O foco está na análise da saúde financeira da companhia, seu potencial de crescimento e sua posição no setor. É uma abordagem que exige paciência e visão de futuro, sendo geralmente associada a um risco menor quando comparada ao 'day trade'.

E a tributação de cada modalidade?

As regras de imposto de renda são um diferencial importante. No day trade, a alíquota é de 20% sobre os lucros, sem qualquer faixa de isenção, além da retenção de 1% na fonte sobre os ganhos para fins de fiscalização. Já nas operações comuns de buy and hold com ações, a venda com lucro tem isenção de imposto para totais de até R$ 20 mil por mês. Acima desse valor, a alíquota sobre o ganho de capital é de 15%.

Como decidir qual caminho seguir?

A decisão depende exclusivamente do seu perfil e de seus objetivos. Para ajudar, avalie os seguintes pontos:

Perfil de risco: você se sente confortável com a possibilidade de perdas rápidas em troca de um potencial de ganho maior? Se sim, o 'day trade' pode ser considerado. Caso prefira um crescimento mais gradual e seguro, o 'buy and hold' é mais indicado.

Tempo disponível: o 'day trade' exige acompanhamento constante do mercado durante o pregão. Já o 'buy and hold' demanda uma análise inicial robusta e revisões periódicas da carteira, sem a necessidade de monitoramento diário.

Objetivos financeiros: se a meta é acumular patrimônio para a aposentadoria ou para projetos de longo prazo, o 'buy and hold' costuma ser mais eficiente. O 'day trade' é visto por muitos como uma atividade para gerar renda no curto prazo, mas com riscos elevados.

Conhecimento técnico: para o 'day trade', é essencial dominar a análise gráfica e ter agilidade na tomada de decisões. O 'buy and hold' requer mais conhecimento em análise fundamentalista, ou seja, a capacidade de avaliar a saúde e o futuro de uma empresa. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.