A tecnologia por trás da B3: como bilhões de transações são feitas
Por trás da compra e venda de ações, existe uma infraestrutura tecnológica gigantesca; entenda como a bolsa garante a segurança e a velocidade
Milhões de ordens de compra e venda de ações, que movimentam bilhões de reais, são processadas todos os dias pela B3, a bolsa de valores do Brasil. Por trás dessa agilidade, existe uma complexa infraestrutura de tecnologia projetada para operar com velocidade, segurança e, principalmente, sem interrupções.
O coração dessa operação é uma plataforma de negociação de altíssima performance, chamada PUMA Trading System (Plataforma Unificada Multiativos). Esse sistema, que unifica diferentes mercados como ações e derivativos, funciona como um grande leilão eletrônico, capaz de combinar as ofertas de compradores e vendedores em questão de microssegundos, um tempo milhares de vezes mais rápido que um piscar de olhos.
Quando um investidor envia uma ordem pela sua corretora, a instrução viaja por redes de fibra óptica de alta velocidade até os computadores da B3. Lá, algoritmos encontram a contraparte ideal para o negócio, garantindo o melhor preço disponível naquele instante. A baixa latência, ou seja, o mínimo atraso na comunicação, é crucial para que os preços reflitam o mercado em tempo real.
Segurança em primeiro lugar
Para garantir que todo o processo seja seguro, a B3 utiliza data centers robustos com múltiplas camadas de proteção. Esses locais são verdadeiras fortalezas digitais, com sistemas de energia e conexão replicados em diferentes localidades geográficas para evitar qualquer tipo de falha ou desastre localizado.
Se um sistema principal apresentar qualquer problema, um backup idêntico assume a operação de forma automática, sem que o mercado perceba. Além da estrutura física, equipes de cibersegurança monitoram as operações 24 horas por dia para identificar e neutralizar qualquer tentativa de ataque ou atividade suspeita.
A garantia por trás de cada negócio
Após uma negociação ser fechada na plataforma, outro sistema fundamental entra em ação: a câmara de compensação e liquidação, conhecida como clearinghouse. Ela atua como uma contraparte central para todas as operações, o que na prática significa que a B3 se torna a vendedora para todos os compradores e a compradora para todos os vendedores.
Essa estrutura elimina o risco de uma das partes não cumprir sua obrigação. É a clearinghouse que garante que o vendedor receba o dinheiro e o comprador, os ativos. Essa garantia é fundamental para a confiança de todo o mercado financeiro, permitindo que milhões de negócios sejam fechados com a certeza de que serão devidamente liquidados em poucos dias úteis, conforme o tipo de ativo.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.