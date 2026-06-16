Laranja por quê? Entenda a paixão dos holandeses pela cor e sua origem

Sempre que a seleção da Holanda entra em campo, uma dúvida comum surge: por que o uniforme é laranja se a bandeira do país tem as cores vermelho, branco e azul? A resposta não está na bandeira, mas na história da família real holandesa e na sua decisiva luta pela independência nacional, séculos atrás.

A paixão pela cor laranja é uma herança direta da Casa de Orange-Nassau, a dinastia que governa os Países Baixos. O elo remonta ao século 16, com a figura de Guilherme I, o príncipe de Orange. Ele foi o grande líder da revolta holandesa contra o domínio da Espanha, um conflito que durou 80 anos (1568-1648) e culminou na independência do país.

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A origem na Casa de Orange-Nassau

Guilherme herdou o título e as terras do Principado de Orange, uma região no sul da França. Como forma de homenageá-lo e simbolizar a união na luta pela liberdade, seus seguidores adotaram a cor laranja. A primeira bandeira holandesa, conhecida como “Bandeira do Príncipe” e utilizada a partir do final do século 16, tinha as listras laranja, branca e azul.

Por volta do século 17, o laranja deu lugar ao vermelho na bandeira. Acredita-se que a mudança teve razões práticas, pois o corante vermelho era mais durável e visível no mar, algo crucial para uma nação de navegadores. Apesar da alteração na bandeira oficial, o laranja nunca perdeu seu lugar no coração dos holandeses.

A cor se consolidou como um símbolo de identidade nacional, patriotismo e orgulho, representando a lealdade à Casa de Orange-Nassau. Por isso, em momentos de celebração coletiva, o laranja ressurge com força total, em um fenômeno conhecido como “febre laranja” ou oranjegekte.

O laranja nos dias de hoje

A manifestação mais visível internacionalmente é no esporte. A seleção holandesa de futebol é carinhosamente chamada de “Oranje” (laranja, em holandês), e seus torcedores formam a “Legião Laranja” nos estádios, criando uma atmosfera única em competições como a Copa do Mundo.

Outro momento de exaltação da cor é o Dia do Rei (Koningsdag), comemorado em 27 de abril, aniversário do atual monarca. Nesta data, as ruas de todo o país são tomadas por uma maré laranja, com pessoas vestindo roupas e acessórios na cor para celebrar o aniversário do rei e a união da nação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.