Equador empata com Países Baixos (1-1) em amistoso preparatório em Eindhoven

O Equador empatou em 1 a 1 com a seleção holandesa, que ficou com um jogador a menos logo aos 12 minutos, nesta terça-feira (31), em Eindhoven, confirmando assim, às vésperas da Copa do Mundo, o bom momento da equipe nos últimos meses.

'La Tri' jogou com vantagem numérica durante a maior parte da partida mas os jogadores sul-americanos realmente se destacaram ao mostrar qualidades técnicas e físicas que impuseram dificuldades aos holandeses, especialmente nos duelos individuais.

A 'Oranje' abriu o placar logo aos 3 minutos graças a um gol contra de Willian Pacho, zagueiro do PSG que foi pressionado por Malen ao tentar interceptar um cruzamento de Cody Gakpo. Contudo, o ímpeto da equipe foi bruscamente interrompido após a expulsão de Denzel Dumfries, punido por cometer falta em Gonzalo Plata no momento em que este avançava sozinho em direção ao gol.

Esse incidente expôs a lentidão e a fragilidade defensiva da dupla de zaga formada por De Vrij e Van Dijk, que voltou a falhar pouco depois, ao permitir mais uma vez que Plata avançasse na direção do gol, forçando o goleiro Mark Flekken a cometer falta.

Com isso, Enner Valencia empatou cobrando o pênalti (24').

Quatro dias depois de empatar com Marrocos (1-1), a equipe comandada pelo técnico Sebastián Beccacece confirmou sua ótima fase, tendo inclusive derrotado a atual campeã mundial Argentina (1-0), durante as Eliminatórias em setembro passado.

Alemanha, Curaçao e Costa do Marfim foram avisadas: seu adversário sul-americano na fase de grupos da Copa do Mundo é uma força a ser reconhecida.

Já a Holanda, que havia apresentado um futebol convincente na sexta-feira contra a Noruega (2-1), fez uma partida frustrante.

Além dos problemas defensivos expostos nesta terça-feira no Philips Stadion, o técnico Ronald Koeman terá de lidar com a falta de eficiência ofensiva, especialmente diante da ausência nesta Data Fifa do lesionado Memphis Depay.

O atacante do Corinthians continua sendo uma verdadeira incógnita às vésperas da Copa do Mundo. Maior artilheiro da história da seleção, o jogador "é uma peça vital do quebra-cabeça desde que esteja totalmente recuperado e em forma", observou Koeman recentemente.

A presença de Depay será mais do que bem-vinda em junho próximo, quando a equipe enfrentar, na fase de grupos, o Japão, a Tunísia e a Suécia, esta última, classificada para a Copa do Mundo na noite desta terça ao derrotar a Polônia por 3 a 2.

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