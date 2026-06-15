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Como se preparar para testes de raciocínio lógico em processos seletivos

Testes de lógica e resolução de problemas continuam sendo utilizados em algumas etapas seletivas; veja dicas para treinar e ter um bom desempenho

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
15/06/2026 16:05

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Como se preparar para testes de raciocínio lógico em processos seletivos
Avaliações de raciocínio lógico são parte essencial de muitos processos seletivos, testando a capacidade de resolver problemas. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Testes de raciocínio lógico e resolução de problemas ainda são utilizados por algumas empresas em processos seletivos, especialmente em setores específicos como tecnologia, finanças e engenharia. Embora a aplicação de testes de QI formais seja cada vez menos comum, avaliações de habilidades cognitivas continuam sendo ferramentas complementares em recrutamentos. Com preparação adequada, é possível melhorar o desempenho e se sentir mais confiante.

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Diferentemente de provas de conhecimento técnico, essas avaliações focam na habilidade de pensar criticamente e encontrar soluções sob pressão. Para os recrutadores, o resultado indica como um profissional pode lidar com desafios imprevistos e complexos na rotina de trabalho. Por isso, a familiaridade com o formato das questões faz toda a diferença.

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As perguntas costumam envolver a identificação de padrões, sequências lógicas com números ou figuras, analogias e problemas matemáticos básicos. Essas avaliações são mais comuns em vagas de áreas como tecnologia, engenharia, consultoria e finanças. O objetivo é analisar como o candidato estrutura seu pensamento para chegar a uma conclusão lógica, e não apenas se ele acerta a resposta final. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para se sair bem.

Dicas para se preparar e ter um bom desempenho

A preparação pode ser dividida em etapas práticas que ajudam a reduzir a ansiedade e a otimizar o tempo durante a prova. Organização e treino são as palavras-chave para aumentar suas chances de sucesso. Veja o que você pode fazer:

  • Familiarize-se com os tipos de questões: antes de tudo, entenda o que esperar. A maioria das avaliações cognitivas em processos seletivos foca em raciocínio lógico, sequências numéricas, analogias verbais e reconhecimento de padrões visuais. Pesquisar exemplos online ajuda a evitar surpresas no dia.

  • Treine com simulados online: a prática leva à familiaridade. Existem inúmeros sites e aplicativos que oferecem simulados gratuitos. Dedicar um tempo a eles ajuda a entender a estrutura das perguntas e a identificar seus pontos fortes e fracos antes do dia da avaliação.

  • Aprenda a gerenciar o tempo: esses testes quase sempre têm um limite de tempo. Ao treinar, use um cronômetro para simular a pressão do ambiente real. A estratégia é não gastar minutos preciosos em uma única questão; se travar, passe para a próxima e retorne no final, se houver tempo.

  • Pense no processo, não só na resposta: muitas vezes, o que está sendo avaliado é sua linha de raciocínio. Ao resolver os problemas, tente entender a lógica por trás de cada um deles. Isso é mais útil do que simplesmente tentar memorizar tipos de respostas.

  • Cuide do seu bem-estar: no dia anterior ao teste, garanta uma boa noite de sono e faça uma refeição leve. Chegar cansado ou com fome pode prejudicar seriamente sua capacidade de concentração e, consequentemente, seu desempenho durante a avaliação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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