'Fiscalês' para leigos: 7 termos da economia que você precisa conhecer

Você abre o portal de notícias e se depara com termos como “déficit primário” e “arcabouço fiscal”. Essas palavras, que parecem distantes, afetam diretamente seu bolso, o preço dos alimentos no supermercado e as oportunidades de emprego no país.

Entender o que significa o “fiscalês” é o primeiro passo para acompanhar as decisões que moldam a economia brasileira. Afinal, a forma como o governo administra o dinheiro público impacta a vida de todos os cidadãos, seja no crédito mais caro ou nos investimentos em saúde e educação.

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Para ajudar a decifrar o noticiário econômico, separamos sete dos termos mais importantes que você precisa conhecer para entender os debates sobre as contas do governo.

Atualmente, em 2026, o Brasil opera sob o arcabouço fiscal, implementado em 2023. Compreender tanto as regras vigentes quanto as anteriores ajuda a acompanhar o debate econômico e entender as mudanças na gestão das contas públicas.

7 termos do 'fiscalês' para entender

1. Arcabouço Fiscal

É o conjunto de regras que define como o governo pode gastar o dinheiro público. Em vigor desde agosto de 2023, ele substituiu o antigo teto de gastos e estabelece limites para o crescimento das despesas, atrelando-as ao aumento da arrecadação de impostos. O objetivo é garantir que as contas não saiam do controle.

2. Teto de Gastos

Foi a regra fiscal vigente entre 2016 e agosto de 2023, quando foi substituída pelo arcabouço fiscal. Limitava o crescimento da maior parte das despesas do governo à variação da inflação do ano anterior. A ideia era frear a expansão dos gastos públicos e controlar o aumento da dívida, mas a regra foi criticada por sua rigidez e foi extinta após 7 anos de vigência.

3. Meta Fiscal

Pense nela como a meta de resultado financeiro do governo para o ano. O governo define se pretende arrecadar mais do que gasta, gerando um superávit, ou se pode gastar mais do que arrecada, resultando em um déficit. Cumprir a meta sinaliza responsabilidade com as finanças.

4. Déficit Primário

Ocorre quando as despesas do governo são maiores que suas receitas, sem contar o pagamento dos juros da dívida pública. É como se, na sua casa, você gastasse mais do que seu salário, desconsiderando os juros do cartão de crédito. Um déficit persistente pode aumentar o endividamento do país.

5. Superávit Primário

É o oposto do déficit. Acontece quando o governo arrecada mais do que gasta, antes de pagar os juros da dívida. Esse resultado positivo é visto como uma “sobra de caixa” que pode ser usada para abater o endividamento total, o que gera confiança na economia.

6. Dívida Pública

É o valor total que o governo deve, tanto para credores internos quanto externos. Para cobrir seus gastos, o governo emite títulos que são comprados por investidores. A dívida é a soma de todos esses títulos. Se ela cresce muito, pode indicar um risco de calote, afastando investimentos.

7. Taxa Selic

É a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Banco Central. Ela serve de referência para todas as outras taxas do mercado, como as de empréstimos, financiamentos e investimentos. O governo a utiliza como principal ferramenta para controlar a inflação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.