Quanto ganha um artista para cantar na abertura da Copa do Mundo?

Em grandes eventos globais como uma Copa do Mundo, é comum que os artistas não recebam um pagamento direto pela apresentação. A negociação foca em outro tipo de retorno: a exposição massiva.

A lógica é simples. A FIFA, assim como a NFL no Super Bowl, arca com todos os custos de produção do show, que podem chegar a milhões de dólares. Isso inclui palco, iluminação, som, efeitos especiais e a logística da equipe do artista. Em troca, o cantor ou a banda ganha uma vitrine para uma audiência que ultrapassa a casa de um bilhão de espectadores em todo o mundo.

Leia Mais

Essa exposição é um ativo incalculável. Após se apresentarem em eventos dessa magnitude, artistas costumam ver um aumento imediato e expressivo em suas vendas de álbuns, execuções em plataformas de streaming e na procura por ingressos para suas turnês. O palco global funciona como a maior campanha de marketing que um artista poderia ter.

O caso não é exclusivo da Copa do Mundo. Jennifer Lopez e Shakira, que se apresentaram no Super Bowl em 2020, viram suas músicas terem um salto de mais de 800% em vendas digitais no dia seguinte ao evento, segundo reportado pela Billboard na época. O mesmo padrão foi observado com outros nomes, como Beyoncé e Lady Gaga, em edições anteriores.

Visibilidade global é o verdadeiro cachê

O "pagamento" vem de forma indireta e, muitas vezes, é mais lucrativo a longo prazo. Os principais benefícios para um artista que aceita se apresentar sem um cachê direto incluem:

Aumento de streams: um pico de execuções de todo o catálogo musical do artista nas plataformas digitais.

Impulso nas vendas: crescimento na venda de álbuns e músicas, tanto digitais quanto físicas.

Novas parcerias comerciais: a visibilidade atrai o interesse de grandes marcas para contratos de publicidade.

Consolidação da imagem: fortalece o status de estrela global, abrindo portas para novos projetos e mercados. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.