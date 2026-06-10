Do jogo do bicho às bets: a trajetória das apostas no Brasil

O mercado brasileiro de apostas esportivas online, as famosas 'bets', opera plenamente regulamentado desde janeiro de 2025. Com 187 plataformas atualmente autorizadas pelo Ministério da Fazenda, o país encerrou décadas de vácuo legal, jogando luz sobre uma relação longa e contraditória do Brasil com os jogos de azar — que tem raízes em cassinos glamorosos, contravenção popular e décadas de proibição.

Essa história nos leva de volta ao início do século XX. O país vivia uma era de ouro com cassinos luxuosos, como os do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e o da Urca, que atraíam artistas internacionais e a alta sociedade. O jogo era legalizado, movimentava a economia e fazia parte do cenário cultural da época, com roletas e mesas de carteado sendo sinônimo de status.

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Tudo mudou em 1946. Em uma decisão surpreendente, o presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu os jogos de azar em todo o território nacional. O decreto fechou os cassinos da noite para o dia, deixando um rastro de desemprego e abrindo espaço para a clandestinidade. A partir de então, apostar no Brasil se tornou uma atividade marginal.

Da contravenção à era digital

Com o fim dos cassinos, uma modalidade já popular ganhou força e se consolidou como um fenômeno cultural: o jogo do bicho. Criado no final do século XIX para ajudar a financiar o zoológico do Rio, ele se espalhou pelo país como uma loteria informal, com suas próprias regras e uma estrutura paralela à lei. Por décadas, foi a principal forma de aposta acessível para a população.

O cenário começou a mudar lentamente com as loterias oficiais, controladas pela Caixa Econômica Federal, que se tornaram a única forma de jogo legalizado e amplamente aceito. No entanto, a verdadeira revolução veio com a internet. Empresas de apostas esportivas com sede no exterior passaram a operar online para o público brasileiro, explorando uma brecha na legislação.

A Lei 13.756/2018 foi o primeiro passo, sancionando a modalidade de apostas de quota fixa e tornando a atividade legal no papel. No entanto, a falta de regras claras nos anos seguintes criou um ambiente de incerteza que permitiu um crescimento desordenado, marcado por publicidade massiva e patrocínios em clubes de futebol. A regulamentação definitiva só veio com a Lei 14.790/2023, que entrou em plena vigência em 1º de janeiro de 2025.

A regulamentação implementada pelo Ministério da Fazenda organizou definitivamente o mercado a partir de 2025. As regras estabelecidas trouxeram uma arrecadação de R$ 9,95 bilhões em impostos só no primeiro ano, além de criarem diretrizes rígidas para publicidade, mecanismos de proteção aos apostadores contra fraudes e ferramentas para o combate à lavagem de dinheiro.

O ano de 2026 segue com avanços na fiscalização. Em abril de 2025, o governo já havia publicado uma nova agenda regulatória com foco em jogo responsável, e ações mais recentes, como o bloqueio de 28 plataformas irregulares em abril de 2026, reforçam o compromisso em manter um ambiente seguro e controlado, encerrando um longo capítulo de informalidade e consolidando uma nova fase para as apostas no Brasil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.