Como funciona uma perícia em acidentes de trânsito; veja o passo a passo

Como peritos conseguem determinar as causas e a dinâmica de uma colisão? A resposta está em um trabalho técnico e detalhado, conhecido como perícia de local de crime, que transforma vestígios em evidências concretas.

O processo começa imediatamente após o acionamento das autoridades, com o isolamento completo da área. Essa medida é fundamental para garantir que nenhum elemento seja alterado ou contaminado. Peritos criminais chegam ao local para iniciar a coleta de dados, um trabalho minucioso que envolve fotografia, medição e observação de cada detalhe.

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Nessa primeira fase, tudo é registrado: a posição final dos veículos, marcas de frenagem no asfalto, sulcos, fragmentos de peças e a condição da via. Cada vestígio ajuda a reconstruir a dinâmica do acidente, como uma espécie de quebra-cabeça. A análise desses elementos permite estimar a velocidade dos veículos, o ponto de colisão e a trajetória que seguiram antes e depois do impacto.

Análise técnica e reconstrução dos fatos

Após o trabalho de campo, a investigação segue para uma etapa de análise em laboratório e nos pátios onde os veículos ficam retidos. Os peritos examinam os danos estruturais nos carros, o funcionamento de sistemas de freio, direção e pneus. Falhas mecânicas pré-existentes ou danos causados pela colisão são identificados e documentados.

Softwares de simulação e reconstrução 3D também podem ser utilizados para testar as hipóteses levantadas. Ao inserir os dados coletados no local, como velocidade e ângulo de impacto, os programas geram uma animação que reproduz o acidente. Essa tecnologia ajuda a validar ou descartar as diferentes versões sobre o que aconteceu.

Todo o material coletado e analisado é compilado em um documento chamado laudo pericial. Nele, os peritos descrevem de forma técnica e objetiva a sequência de eventos que levaram ao acidente. O laudo não aponta culpados, mas estabelece a causa determinante da colisão, ou seja, a ação ou condição que, se não tivesse ocorrido, o acidente não teria acontecido. A definição de responsabilidade criminal, no entanto, cabe às autoridades policiais e à Justiça com base nesses fatos técnicos.

É com base neste documento que o delegado responsável pelo caso toma sua decisão, seja para indiciar um dos envolvidos por algum crime de trânsito ou para concluir o inquérito sem apontar responsabilidade criminal.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.