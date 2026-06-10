Os 5 melhores chás para relaxar a mente e ter uma boa noite de sono

A rotina agitada e o estresse do dia a dia podem tornar uma boa noite de sono um desafio. Para quem busca uma alternativa natural para relaxar a mente e combater a insônia, os chás surgem como aliados poderosos. Certas ervas possuem propriedades calmantes que ajudam a diminuir a ansiedade e a induzir o sono de forma suave.

Essas bebidas, além de reconfortantes, atuam diretamente no sistema nervoso, promovendo uma sensação de bem-estar que prepara o corpo para o descanso. Conhecer as opções certas e o modo de preparo ideal é fundamental para aproveitar todos os benefícios.

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Confira a seguir uma lista com cinco chás que podem transformar suas noites.

Chá de camomila

Um clássico quando o assunto é relaxamento, o chá de camomila é conhecido por suas propriedades calmantes. A planta contém um antioxidante chamado apigenina, que se liga a receptores GABA no cérebro, promovendo efeitos calmantes que diminuem a ansiedade e facilitam o sono. É uma opção leve e segura para a maioria das pessoas.

Para preparar, use uma colher de sopa de flores secas de camomila para cada xícara de água fervente. Deixe em infusão por cerca de cinco minutos, coe e beba ainda morno, preferencialmente 30 minutos antes de deitar.

Chá de erva-cidreira

Também conhecida como melissa, a erva-cidreira pertence à família da menta e tem um aroma cítrico suave. Seus compostos ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, além de promoverem o relaxamento muscular. A bebida é uma excelente escolha para acalmar a mente após um dia cansativo.

A preparação é simples: adicione uma colher de sopa de folhas de erva-cidreira frescas ou secas a uma xícara de água quente. Tampe e deixe descansar por dez minutos antes de coar e consumir.

Chá de passiflora (folhas de maracujá)

Embora a fruta seja mais famosa, as folhas do maracujá são ricas em flavonoides e alcaloides com efeito sedativo no sistema nervoso central. O chá de passiflora é frequentemente recomendado para casos de insônia, agitação e ansiedade, ajudando a regular o humor e a facilitar o adormecer.

Ferva uma xícara de água e adicione uma colher de chá de folhas secas de passiflora. Desligue o fogo, abafe por dez minutos e coe. O ideal é tomar uma xícara antes de dormir.

Chá de valeriana

A raiz de valeriana é um dos soníferos naturais mais estudados e utilizados. Ela age aumentando a disponibilidade de GABA, um neurotransmissor que tem efeito calmante no sistema nervoso. O chá é indicado para quem tem dificuldade em pegar no sono ou acorda várias vezes durante a noite. Seu odor é forte, mas os resultados compensam.

Para fazer o chá, coloque uma colher de chá da raiz de valeriana em uma xícara de água fervente e deixe em infusão por 15 minutos. Coe e beba cerca de uma hora antes de ir para a cama.

Chá de lavanda

O aroma da lavanda já é famoso por seu efeito relaxante, mas a infusão de suas flores também oferece benefícios, embora a maioria dos estudos científicos foque nos efeitos da aromaterapia com lavanda. O chá pode ajudar a acalmar os nervos, aliviar o estresse e a melhorar a qualidade do sono. A bebida proporciona uma sensação de tranquilidade que facilita o descanso profundo.

Use duas colheres de chá de flores de lavanda secas para uma xícara de água quente. Deixe em infusão por cerca de dez minutos, coe e beba antes de dormir para garantir uma noite mais serena.

É importante lembrar que os efeitos dos chás podem variar de pessoa para pessoa e o uso regular pode ser necessário para resultados mais consistentes. Além disso, embora naturais, essas infusões podem ter contraindicações. Gestantes, lactantes e pessoas que utilizam medicamentos contínuos devem consultar um profissional de saúde antes de incluí-las na rotina.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.