Videogame faz bem? Como equilibrar tempo de jogo e a saúde mental

Com o sucesso de consoles como o PlayStation e o lançamento constante de novos jogos, os videogames se consolidaram como uma das principais formas de entretenimento do mundo. Para milhões de pessoas, essa imersão em universos virtuais funciona como uma poderosa ferramenta contra o estresse, mas o debate sobre seus impactos na saúde mental cresce na mesma proporção. A boa notícia é que o hobby pode ser um grande aliado, desde que o equilíbrio seja a regra principal.

Para muitos, os jogos funcionam como uma válvula de escape para a rotina. Superar um desafio ou explorar um cenário fantástico libera dopamina no cérebro, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa, gerando uma sensação imediata de bem-estar e satisfação. Essa dinâmica ajuda a aliviar a ansiedade e a esquecer momentaneamente os problemas do dia a dia.

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Além do relaxamento, estudos recentes associam o hábito de jogar a um maior bem-estar e ao estímulo do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da tomada rápida de decisões. Jogos de estratégia ou quebra-cabeças, por exemplo, exercitam a mente de forma lúdica. Os modos multiplayer também promovem a socialização e o trabalho em equipe, conectando pessoas com interesses em comum e combatendo a solidão.

O sinal de alerta acende, no entanto, quando o hobby começa a interferir em outras áreas da vida. O excesso de tempo dedicado aos jogos pode levar ao isolamento, ao sedentarismo e à negligência de responsabilidades. A situação é tão relevante que a Organização Mundial da Saúde (OMS) já reconhece o 'transtorno de games' como uma condição de saúde, caracterizada pela falta de controle sobre o hábito de jogar. A qualidade do sono também é uma das primeiras a ser afetada, já que a luz das telas e a adrenalina podem atrapalhar o descanso.

Dicas para um jogo saudável

Encontrar um ponto de equilíbrio é o segredo para aproveitar os benefícios dos videogames sem prejudicar a saúde. Algumas práticas simples podem fazer toda a diferença na rotina de quem joga.

Defina horários: trate o tempo de jogo como qualquer outro compromisso. Estudos sugerem que até três horas diárias podem ser benéficas, mas é essencial estabelecer limites claros e, principalmente, evitar jogar até tarde da noite.

Não troque a vida real pela virtual: equilibre as horas nos jogos com atividades físicas, encontros com amigos e outras responsabilidades. A vida offline precisa ser a prioridade.

Fique atento aos sinais do corpo: dores nas costas, vista cansada e dores de cabeça indicam que é hora de fazer uma pausa. Levante, alongue-se e descanse os olhos.

Use os jogos para socializar: aproveite os modos multiplayer para interagir com amigos, mas não deixe que essa seja a única forma de contato.

Saiba a hora de desligar: se um jogo está gerando mais frustração e estresse do que diversão, talvez seja o momento de dar um tempo ou experimentar outro título. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.