Tentativa, erro e vitória: como os videogames transformam falhas em aprendizado e fortalecem a mente

Em frente à tela, a cada game over, o cérebro está longe de ficar parado. Em muitos jogos, errar faz parte da experiência principal: o personagem cai no mesmo buraco, o inimigo derrota o jogador de novo, o desafio parece impossível. Ainda assim, a maioria insiste, tenta outra rota, muda o tempo do salto, ajusta a estratégia. Esse ciclo de tentativa, erro e repetição não apenas mantém a partida em andamento; ele ativa processos profundos de aprendizado, ligados à forma como o cérebro lida com frustração, recompensa e tomada de decisão.

Pesquisos em neurociência e psicologia cognitiva apontam que essa dinâmica interativa funciona como uma espécie de simulador de resiliência. A falha acontece em um ambiente controlado, sem riscos concretos para a vida real, o que permite experimentar emoções intensas como a irritação por perder no último segundo sem consequências definitivas. Com o tempo, o cérebro aprende a associar o erro não a um fim, mas a um passo necessário para melhorar, criando um repertório emocional que pode ser usado fora da tela.

Psicologia do aprendizado pela falha nos videogames

A chamada psicologia do aprendizado pela falha descreve como o cérebro aproveita cada derrota nos jogos digitais para ajustar estratégias futuras. Em vez de apenas registrar perdeu ou ganhou, o sistema nervoso analisa o que aconteceu antes do erro: o movimento errado, o tempo mal calculado, a distração. A partir disso, forma novas conexões entre neurônios, processo ligado à neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se modificar conforme a experiência.

Nos videogames, esse procedimento é acelerado porque os feedbacks são imediatos. Ao contrário de muitas situações do cotidiano, em que o resultado demora a aparecer, o jogo responde em segundos: um salto mal feito, um comando atrasado, uma escolha equivocada são punidos ou recompensados quase na hora. Essa rapidez ajuda o cérebro a associar ação e consequência com clareza, tornando o erro uma ferramenta poderosa de ajuste fino do comportamento.

O ciclo de tentativa e erro ativa o sistema de recompensa e mantém a motivação mesmo após derrotas – depositphotos.com / snowing



Como o sistema de recompensa e a dopamina mantêm a persistência após o erro?

No centro desse processo está o sistema de recompensa do cérebro, em que a dopamina exerce papel central. Esse neurotransmissor não funciona apenas como um hormônio do prazer, como é dito de forma simplificada. A dopamina está relacionada principalmente à motivação, à expectativa de recompensa e ao impulso para repetir ações que podem trazer resultados desejados.

Nos videogames, cada derrota carrega também a promessa de uma próxima tentativa melhor. O cérebro passa a prever a possibilidade de vitória, mesmo depois de uma sequência de falhas. Quando o jogador percebe que está chegando cada vez mais perto de superar um chefe difícil ou de completar uma fase complexa, pequenos progressos são registrados como sinais de que o esforço vale a pena. Essa expectativa ativa a liberação de dopamina, sustenta a motivação e reduz a tendência a abandonar o desafio diante da frustração.

Em termos práticos, o ciclo funciona assim:

O jogador enfrenta um desafio e falha. O cérebro registra o erro e analisa a situação que o gerou. Surge a expectativa de melhora na próxima tentativa. A dopamina reforça a vontade de tentar de novo. Novas estratégias são testadas, ajustadas e, com o tempo, dominadas.

Esse encadeamento torna o fracasso uma parte estruturante do progresso, e não um sinal de incapacidade definitiva.

O papel da mentalidade de crescimento no game over

Um conceito amplamente estudado na psicologia contemporânea é o de mentalidade de crescimento. Essa forma de enxergar o próprio desempenho se baseia na ideia de que habilidades podem ser desenvolvidas com treino e esforço, em vez de serem características fixas. Nos games, essa mentalidade é quase uma condição natural: poucos jogadores esperam dominar um jogo complexo na primeira tentativa.

Quando um game exige dezenas de tentativas para superar a mesma etapa, ele reforça a noção de que o fracasso é temporário e faz parte do processo. A repetição mostra que a melhoria vem com prática, observação e ajustes constantes. Isso contrasta com a chamada mentalidade fixa, em que a pessoa interpreta o erro como prova de incapacidade. Em ambientes virtuais bem desenhados, o jogador recebe pistas de que está progredindo barras de experiência, fases destravadas, novas habilidades fortalecendo a percepção de evolução contínua.

Essa lógica, quando transferida para situações fora da tela, pode apoiar uma postura mais flexível diante de contratempos. A ideia de que não deu certo ainda substitui a sensação de não dá certo nunca, o que favorece a persistência em estudos, trabalho e projetos pessoais, desde que a pessoa consiga reconhecer e aplicar essa mesma forma de pensar no dia a dia.

De que forma os videogames transformam a frustração em treino emocional seguro?

Os jogos digitais oferecem um ambiente onde falhar não traz perda de emprego, ruptura de relações ou riscos físicos. Esse espaço seguro para errar permite experimentar frustrações intensas de maneira controlada. O famoso game over deixa de ser apenas um fim de partida e passa a ser parte de um ciclo previsível de tentativa e ajuste. Ao repetir esse ciclo, o cérebro vai se acostumando a sentir frustração sem paralisar.

Alguns elementos de design presentes em muitos jogos colaboram diretamente para esse efeito:

Reinício rápido: a possibilidade de recomeçar a fase imediatamente reduz o peso emocional do erro.

a possibilidade de recomeçar a fase imediatamente reduz o peso emocional do erro. Desafios graduais: a dificuldade cresce aos poucos, permitindo que o jogador experimente sucessos parciais entre falhas.

a dificuldade cresce aos poucos, permitindo que o jogador experimente sucessos parciais entre falhas. Feedback claro: sinais visuais e sonoros indicam onde houve falha e o que precisa mudar.

sinais visuais e sonoros indicam onde houve falha e o que precisa mudar. Metas de curto prazo: objetivos menores, como coletar itens ou passar de checkpoint, oferecem recompensas frequentes.

Esses recursos ajudam a treinar a tolerância emocional. Com o tempo, o jogador percebe que a emoção desagradável da derrota passa rapidamente e que ela pode ser usada como informação para melhorar a próxima tentativa. Esse aprendizado emocional, consolidado em um contexto de entretenimento, pode facilitar, por exemplo, a forma como alguém lida com uma prova difícil, um projeto que não deu certo de primeira ou um feedback crítico no trabalho.

Ao lidar com game overs, jogadores desenvolvem resiliência e aprendem a encarar desafios fora da tela – depositphotos.com / luismolinero



Do joystick para a vida real: resolução de problemas e resiliência

O ato de lidar com falhas constantes nos videogames envolve muito mais do que reflexos rápidos. Há planejamento, avaliação de riscos, tomada de decisão sob pressão e busca de padrões. Cada partida se transforma em um exercício de resolução de problemas, em que a pessoa testa hipóteses, observa resultados e ajusta rotas, numa espécie de laboratório cognitivo interativo.

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Quando esse tipo de raciocínio é praticado por horas ao longo de meses ou anos, o cérebro fortalece circuitos ligados à atenção, flexibilidade mental e controle de impulsos. A combinação entre o sistema de recompensa, a mentalidade de crescimento e o ambiente seguro para falhar cria um cenário em que o game over deixa de significar derrota final e passa a ser apenas mais um passo no caminho do domínio de habilidades. Assim, o que acontece na tela se conecta, de forma discreta, ao modo como a pessoa encara desafios, frustrações e decisões fora do jogo, contribuindo para uma resiliência que não se limita ao universo digital.