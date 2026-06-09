Quer conhecer o legado de Edgar Morin? Veja 5 livros essenciais do filósofo

A recente perda do filósofo e sociólogo francês Edgar Morin, falecido em 29 de maio de 2026, despertou um interesse renovado por sua vasta obra. Ao longo de sua vida, que atravessou mais de um século (1921-2026), Morin moldou o pensamento contemporâneo e deixou um legado de cerca de 80 livros. Conhecido por sua abordagem transdisciplinar e pelo conceito de “pensamento complexo”, suas ideias propõem uma forma de conhecimento capaz de unir saberes que foram separados pela ciência moderna.

Para quem busca compreender as bases de seu trabalho ou se aprofundar em suas teorias, explorar seus livros é o caminho mais direto. A seguir, apresentamos uma seleção de cinco obras essenciais que servem como porta de entrada para o universo de Edgar Morin, abrangendo desde textos mais acessíveis até os mais densos e fundamentais de sua carreira.

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Livros para entender o pensamento de Edgar Morin

“Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro”

Este talvez seja o livro mais popular de Morin, especialmente no campo da educação. Encomendado pela UNESCO, o texto é curto e direto, apontando os desafios que a educação precisa enfrentar. Ele defende um ensino que combata a cegueira do conhecimento, promova uma identidade terrena e ensine a compreensão mútua entre os seres humanos.

“Introdução ao Pensamento Complexo”

Aqui, o autor apresenta de forma mais didática o conceito central de toda a sua obra. Morin argumenta contra a simplificação e a fragmentação do saber, propondo uma abordagem que reconhece a interconexão de todos os elementos da realidade. É uma leitura fundamental para entender a lógica por trás de suas análises sobre sociedade, política e ciência.

“Ciência com Consciência”

Nesta obra, o filósofo critica a neutralidade da ciência, afirmando que o conhecimento científico não pode ser desvinculado de implicações éticas e sociais. Ele defende uma reforma no pensamento científico para que a ciência possa lidar com os problemas globais de forma mais responsável e humana, considerando as consequências de suas descobertas.

“Terra-Pátria”

Escrito em parceria com Anne-Brigitte Kern, o livro aborda a era da globalização e a necessidade de desenvolvermos uma consciência planetária. Morin explora a ideia de que, apesar de nossas diferenças, compartilhamos um destino comum no planeta Terra. A obra discute temas como ecologia, economia global e a interdependência entre as nações.

“O Método”

Considerada sua obra-prima, “O Método” é uma coleção monumental dividida em seis volumes, escrita ao longo de três décadas (1970-2000). Cada volume explora um aspecto do pensamento complexo: a natureza da natureza, a vida da vida, o conhecimento do conhecimento, as ideias, a humanidade da humanidade e a ética. É um mergulho profundo e desafiador na totalidade de seu projeto intelectual.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.