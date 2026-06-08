Vale a pena comprar sofá pela internet? Veja os cuidados para não errar

A compra de um sofá pela internet pode parecer a solução perfeita para renovar a sala com praticidade e, muitas vezes, economia. As promoções e a variedade de modelos são tentadoras, mas a impossibilidade de testar o conforto e ver o produto ao vivo gera uma dúvida comum: vale a pena o risco? A resposta é sim, desde que alguns cuidados essenciais sejam tomados antes de finalizar o pedido.

O primeiro passo é tirar as medidas com precisão. Use uma trena para medir não apenas o espaço onde o sofá ficará, mas também o caminho que ele fará até lá. Portas, corredores, escadas e elevadores precisam ser considerados para evitar que a entrega se torne um problema. Anote as dimensões e compare com as especificações do produto no site.

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A qualidade dos materiais é outro ponto crucial. Verifique a descrição da estrutura interna. Madeiras como eucalipto ou pinus tratados são mais duráveis que aglomerado ou MDF. Em relação à espuma, a densidade (indicada pela letra "D") define o conforto e a vida útil. Espumas a partir de D28 no assento costumam oferecer um bom suporte e resistir mais ao uso diário. Consulte sempre as especificações técnicas fornecidas pelo fabricante e, se possível, peça orientação de um especialista em móveis.

O que avaliar além da estrutura

O tecido faz toda a diferença na aparência e na manutenção do móvel. Materiais como linho e veludo são elegantes, mas podem exigir mais cuidado. Já o suede e tecidos sintéticos com tratamento impermeabilizante são mais fáceis de limpar, ideais para casas com crianças ou animais de estimação. Se possível, solicite amostras de tecido à loja para ver a cor e a textura reais.

As cores vistas na tela do computador ou do celular podem variar bastante. Além de pedir amostras, procure por fotos do sofá enviadas por outros clientes nas avaliações do produto. Isso ajuda a ter uma noção mais realista da tonalidade sob diferentes tipos de iluminação.

Antes de fechar a compra, pesquise a reputação da loja em sites de avaliação de consumidores e nas redes sociais. Verifique como a empresa lida com reclamações sobre entrega, defeitos ou trocas. Uma boa reputação no pós-venda é tão importante quanto a qualidade do produto. Em caso de problemas, o consumidor pode recorrer a plataformas como o consumidor.gov.br, que em 2026 apresentava uma taxa de resolução de 78% dos casos.

Lembre-se que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante o direito de arrependimento para compras online. Você tem até sete dias corridos para devolver o produto caso ele não atenda às suas expectativas. É importante anotar a data exata de recebimento, pois é a partir dela que começa a contagem do prazo, que inclui finais de semana e feriados. A lei não exige que o produto esteja na embalagem original para a devolução, desde que não tenha sido danificado. Atenção: algumas lojas podem cobrar o frete de retorno, mas somente se essa política estiver claramente informada no site antes da finalização da compra. Após a devolução, o reembolso do valor pago deve ser realizado rapidamente. Guarde todos os e-mails e notas fiscais da transação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.