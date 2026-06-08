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Como a política se transformou com o poder das redes sociais

Entenda como o engajamento digital e os virais mudaram a forma de fazer campanha e governar no Brasil

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
08/06/2026 15:09

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Como a política se transformou com o poder das redes sociais
O engajamento digital, visível na rotina de muitos, tornou-se capital político crucial para a construção de carreiras públicas. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

As redes sociais redefiniram as regras do jogo, transformando a busca por engajamento em uma estratégia central para construir e manter uma carreira pública.

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O caminho tradicional, que antes dependia de militância partidária e da construção gradual de uma base eleitoral, perdeu espaço para a ascensão meteórica impulsionada por curtidas, compartilhamentos e vídeos virais. A comunicação agora é direta, sem o filtro da imprensa tradicional, o que permite aos políticos moldar suas próprias narrativas e criar uma conexão pessoal com os eleitores.

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Essa nova dinâmica alterou o que se espera de um representante. A performance digital, muitas vezes com discursos inflamados e pautas polêmicas, se torna tão ou mais importante do que a articulação de projetos de lei ou a participação em comissões temáticas no Congresso Nacional. A visibilidade online se converte em capital político.

A lógica do engajamento no poder

A lógica é simples: quanto maior o alcance digital, maior a percepção de influência e relevância. Políticos se comportam como influenciadores, utilizando as ferramentas das plataformas para testar mensagens, medir a reação do público em tempo real e ajustar o discurso para maximizar a repercussão. Temas complexos são simplificados em vídeos curtos e memes de fácil digestão.

Essa estratégia, no entanto, traz consequências diretas para o debate público. A prioridade passa a ser a viralização, o que muitas vezes incentiva a polarização e a criação de conteúdo que gera reações emocionais fortes, em vez de promover discussões aprofundadas sobre políticas públicas. A linha entre representante e celebridade se torna cada vez mais tênue.

O fenômeno não se restringe a um único espectro ideológico e está presente em todas as esferas de poder, do legislativo municipal ao Palácio do Planalto, com diversos parlamentares adotando estratégias semelhantes. Para o eleitor, o desafio é diferenciar a atuação política genuína da mera busca por popularidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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