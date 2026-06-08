Como o desmatamento em Minas pode afetar o clima em sua cidade

Embora o desmatamento na Mata Atlântica em Minas Gerais tenha apresentado uma redução em anos recentes, o estado ainda registrou a segunda maior área devastada do bioma no país em 2025, com 10.228 hectares suprimidos, segundo dados da Fundação SOS Mata Atlântica e do INPE. O cenário é agravado pela ilegalidade: cerca de 94% dessa remoção de vegetação não possui autorização. Essa destruição, que também avança sobre o Cerrado, altera o equilíbrio climático e já impacta o regime de chuvas e a temperatura muito além das fronteiras mineiras.

A vegetação nativa é fundamental para o ciclo hídrico. As florestas funcionam como reguladoras, absorvendo água do solo e liberando umidade na atmosfera por meio da evapotranspiração, o que ajuda a formar chuvas. Conhecido como a "caixa d'água do Brasil", Minas Gerais abriga nascentes de bacias hidrográficas vitais, como as dos rios São Francisco, Doce e Grande, e a saúde de suas matas é essencial para manter o fluxo desses rios.

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Quando grandes áreas de floresta são derrubadas, esse processo é interrompido. Com menos umidade sendo liberada na atmosfera, a formação de chuvas é prejudicada, resultando em um clima mais seco e imprevisível. O desmatamento afeta não apenas o microclima local, mas também a disponibilidade de água para outras regiões que dependem dos rios que nascem no estado.

Quais são os efeitos práticos?

O principal resultado é a irregularidade das chuvas. Períodos de seca podem se tornar mais longos e intensos, enquanto as chuvas, quando ocorrem, tendem a ser mais concentradas e fortes, aumentando o risco de enchentes e deslizamentos em áreas urbanas.

A ausência de cobertura vegetal também eleva as temperaturas. As florestas ajudam a regular o clima, refrescando o ambiente. Sua remoção contribui para a formação de "ilhas de calor" que não se restringem ao campo e afetam o clima das cidades vizinhas.

Essa mudança climática impacta diretamente a produção agrícola, que depende de um regime de chuvas estável. A escassez de água compromete ainda o abastecimento dos municípios e a geração de energia em usinas hidrelétricas, podendo afetar a conta de luz.

Minas Gerais é um ponto estratégico por abrigar a transição entre dois dos biomas mais ameaçados do Brasil. Enquanto a Mata Atlântica sofre, o Cerrado, especialmente em regiões como o Vale do Jequitinhonha, continua registrando um forte avanço da devastação. A destruição em ambas as frentes acelera a perda de biodiversidade e potencializa os desequilíbrios climáticos.

A degradação ambiental no estado, portanto, não se limita às suas fronteiras. O que acontece em Minas Gerais contribui para alterações no regime de chuvas e na temperatura em várias regiões do país.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.