Realidade do Cerrado ofusca queda no desmatamento

A constatação de que o desmatamento no Brasil entra em fase mais sólida de desaceleração merece destaque. Em tempos de colapso da biodiversidade e do clima, investidas públicas consistentes de proteção da fauna e da flora precisam ser celebradas. Mas a realidade do bioma que abriga justamente as sedes dos poderes republicanos e é vital para o equilíbrio dos outros ecossistemas do país tira brilho da festa. A pressão sobre o Cerrado arrefece em ritmo mais lento, prolongando o cenário de criticidade no chamado berço das águas.



Segundo o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil de 2025, divulgado semana passada pelo MapBiomas, foram desmatados 984.794 hectares em todo o país no ano passado, queda de 20,6% em relação a 2024. É a primeira vez desde 2019 – quando se iniciou a série histórica – que o acumulado do ano fica abaixo de 1 milhão de hectares. Porém, mais da metade desse total, 55%, se deu no Cerrado. A área perdida na savana brasileira equivale ao dobro do que foi desmatado na Amazônia no mesmo período. Exatamente 1.482 hectares de vegetação nativa por dia – ou três e meio Parques da Cidade a cada 24 horas.



Enquanto a queda nacional no desmatamento soma 20,6% de 2024 para 2025, o índice considerando apenas o Cerrado é de 16,9%. O bioma concentra 43,5% de todo o desmatamento em Unidades de Conservação (UCs), sendo 97% dessa perda localizada em Áreas de Proteção Ambiental (Apas), onde o uso sustentável dos recursos naturais deveria ser condição fundante. Junto com a Amazônia, o Cerrado responde por mais de 60% da área de vegetação nativa perdida em razão do crescimento urbano. E, nas últimas quatro décadas, enfrenta os impactos do avanço de 74% da expansão agropecuária.



Está claro que novos progressos no combate ao desmatamento passam obrigatoriamente por conter a sangria no planalto central, e ao menos dois episódios também recentes revelam a complexidade dessa empreitada. A “Semana do Agro” no Congresso é um deles. Parlamentares aproveitaram a presença de prefeitos em Brasília no mês passado para, sob o argumento de acelerar pautas ligadas a crédito e segurança rural, apresentar projetos de leis que enfraquecem a proteção dos biomas. Um deles, o PL 2564/2025, dificulta a aplicação de embargos e medidas cautelares contra infratores ambientais, incluindo a destruição e a apreensão de maquinários utilizados nos crimes.



Outro entrave – ainda que esteja no campo das possibilidades – é a chegada de um El Niño que vem acumulando características capazes de torná-lo o mais forte dos últimos 150 anos. Tradicionalmente, o fenômeno climático reduz as chuvas e a umidade no Cerrado, além de elevar a temperatura. Turbinado, vira uma combinação ainda mais perfeita para a proliferação de incêndios no bioma, tanto os naturais quanto os provocados pela ação humana. Por isso, exige preparo prévio. Piora a situação a proximidade das disputas eleitorais, que, como observado há dois anos, acirra a polarização e a mão dos incendiários.

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Ao apresentar o relatório do MapBiomas, a secretária-executiva do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Anna Flavia Senna, afirmou que o balanço evidencia a “convicção forte” no país de que será cumprido o compromisso de zerar o desmatamento até 2030, ainda que seja um “desafio extremamente complexo”. O prazo é curto, os dados animadores, mas não se pode baixar a guarda e fechar os olhos para o que se passa no Cerrado brasileiro. Sem a caixa d'água, promessas e vidas secam.