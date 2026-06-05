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Como o nome de uma rua é escolhido em Belo Horizonte? Conheça o passo a passo

Entenda quem pode propor, quais os critérios e como funciona a votação na Câmara Municipal

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
05/06/2026 10:45

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Como o nome de uma rua é escolhido em Belo Horizonte? Conheça o passo a passo
Placas de rua exibem a identidade urbana e o resultado do processo legislativo para nomeação de vias públicas em Belo Horizonte. crédito: Entre Ruas e Rios/ Isabela Prado

Placas com nomes de ruas fazem parte do cotidiano de qualquer cidade, mas poucas pessoas sabem como esses nomes são escolhidos. Em Belo Horizonte, o processo segue um rito formal dentro da Câmara Municipal, com regras para orientar as homenagens.

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Qualquer cidadão pode sugerir um nome, mas a proposta oficial precisa ser formalizada por meio de um projeto de lei. Geralmente, essa iniciativa parte de um dos 41 vereadores da cidade ou de um dos vereadores da Câmara Municipal ou do próprio prefeito. O projeto deve justificar a escolha e apresentar uma breve biografia do homenageado, destacando sua relevância para a comunidade.

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Quais são os critérios?

A legislação municipal estabelece critérios para a escolha dos nomes, priorizando personalidades com contribuições relevantes para a cidade, o estado ou o país. Normalmente, as homenagens são póstumas, buscando reconhecer um legado já consolidado.

Além disso, a lei busca impedir o uso de nomes de pessoas ligadas a crimes, violações de direitos humanos ou cujas homenagens possam gerar constrangimento. A preferência é por nomes que agreguem valor histórico e cultural à cidade.

Como funciona a votação na Câmara

Uma vez que o projeto de lei é apresentado, ele passa por uma análise técnica nas comissões permanentes da Câmara, como a Comissão de Legislação e Justiça. Essa etapa verifica se a proposta está de acordo com a lei. Se aprovado nas comissões, o projeto segue para votação em plenário.

Para se tornar lei, o projeto precisa ser aprovado em turno único pela maioria simples dos vereadores presentes na sessão. Caso receba o sinal verde do Legislativo, o texto é enviado para a sanção do prefeito. O chefe do Executivo pode aprovar a nova lei ou vetá-la. Se houver veto, a proposta volta para a Câmara, que pode derrubá-lo com o voto da maioria absoluta dos seus membros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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