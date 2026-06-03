SP, MG e RJ lideram atração de investimentos privados no Brasil em 2026

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro consolidam suas posições como os estados que mais atraem investimentos privados no Brasil em 2026. Segundo o Índice de Competitividade e Atração de Investimentos (ICAI), publicado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) neste semestre, a combinação de infraestrutura robusta, segurança jurídica e políticas de incentivo fiscal tem sido decisiva para a alocação de capital, principalmente nos setores de tecnologia, indústria e energia.

A liderança paulista, que concentrou cerca de 35% dos aportes anunciados, se apoia em uma economia diversificada e na maior concentração de mão de obra qualificada do país. O estado continua a ser o principal destino para investimentos em serviços financeiros, startups de tecnologia e no setor automotivo, que passa por uma fase de transição para veículos elétricos e híbridos.

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Minas Gerais, em segundo lugar no ranking, se destaca pela força do agronegócio e da mineração, mas também avança na atração de empresas de energias renováveis. O relatório da CNI aponta a desburocratização de processos e a oferta de crédito facilitado por agências de fomento estaduais como diferenciais importantes para os investidores.

Já o Rio de Janeiro mantém sua relevância com os tradicionais investimentos no setor de óleo e gás. Contudo, o estudo destaca que o governo estadual tem obtido sucesso na diversificação da economia, oferecendo vantagens para empresas de logística e do setor audiovisual, aproveitando a infraestrutura portuária e a vocação cultural da capital.

Outros estados em ascensão

Apesar da concentração no Sudeste, o levantamento da CNI mostra que outros governos estaduais ganham espaço na disputa por capital privado. No Sul, Paraná e Santa Catarina se destacam com um forte ecossistema de inovação e cooperativas agroindustriais. A gestão fiscal equilibrada e a qualidade de vida são fatores que renderam altas notas a ambos os estados no índice.

No Nordeste, o Ceará se consolidou como um polo de energias renováveis, especialmente eólica e solar, atraindo grandes projetos de usinas e produção de hidrogênio verde. Pernambuco também figura como um destino relevante, impulsionado pelo Complexo Industrial Portuário de Suape, que atrai indústrias de transformação e logística.

O sucesso desses estados demonstra que a criação de um ambiente de negócios favorável, com regras claras e menos entraves burocráticos, é fundamental. As estratégias adotadas pelos governadores incluem desde a modernização da legislação tributária até a participação em feiras internacionais para apresentar o potencial de suas regiões.

Setores que mais recebem aportes

De acordo com os dados da CNI para o primeiro semestre de 2026, a distribuição dos investimentos privados pelo país reflete as vocações econômicas e as novas tendências de mercado. Os principais setores que concentram os novos aportes financeiros são:

Tecnologia da informação: focado em São Paulo, com desenvolvimento de softwares, fintechs e centros de dados.

Energias renováveis: com destaque para o Nordeste (eólica e solar) e Minas Gerais (solar).

Agronegócio: especialmente em Minas Gerais, Paraná e estados do Centro-Oeste, com foco em tecnologia e logística para o campo.

Indústria de transformação: incluindo o setor automotivo no Sudeste e a indústria química e de refino em Pernambuco e Bahia.

Logística e infraestrutura: projetos de modernização de portos, rodovias e ferrovias que beneficiam múltiplos estados. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.