5 cientistas brasileiras que mudaram a história da medicina mundial

A morte da médica Angelita Gama, em maio de 2026, trouxe à tona o legado de mulheres brasileiras que revolucionaram a medicina. Referência mundial em coloproctologia, seu trabalho inovador transformou tratamentos e inspirou gerações. O Brasil, no entanto, é berço de muitas outras cientistas cujas descobertas tiveram um impacto profundo e duradouro na saúde global.

As contribuições dessas mulheres vão desde a humanização de tratamentos psiquiátricos até o mapeamento genético de vírus em tempo recorde. Suas trajetórias mostram como a ciência brasileira tem papel fundamental no avanço do conhecimento e no bem-estar de milhões de pessoas em todo o mundo. Conhecer suas histórias é celebrar a força e a inteligência a serviço da vida.

Leia Mais

Mulheres que transformaram a saúde

Angelita Gama: Considerada uma das maiores cirurgiãs do país, foi pioneira em técnicas que revolucionaram o tratamento do câncer de reto. Seu trabalho permitiu uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes, muitas vezes evitando a necessidade de uma colostomia definitiva.

Nise da Silveira: Uma psiquiatra que se rebelou contra os métodos agressivos de sua época, como eletrochoques e lobotomia. Ela foi pioneira na terapia ocupacional e no tratamento humanizado, utilizando a arte e a companhia de animais como ferramentas para a recuperação de pacientes com transtornos mentais, uma abordagem que influenciou a psiquiatria moderna.

Zilda Arns: Médica pediatra e sanitarista, Zilda fundou a Pastoral da Criança. A iniciativa, baseada em ações simples e na mobilização de voluntários, ensinava mães sobre nutrição, higiene e o uso do soro caseiro. O resultado foi uma redução drástica nos índices de mortalidade infantil no Brasil, um modelo de saúde pública replicado em dezenas de países.

Jaqueline Goes de Jesus: Esta biomédica liderou a equipe que sequenciou o genoma do coronavírus em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso no Brasil, em 2020. O feito, realizado em tempo recorde, foi essencial para monitorar a evolução do vírus, desenvolver testes de diagnóstico e entender sua disseminação pela América Latina.

Ester Sabino: Imunologista e pesquisadora, Ester também foi uma das coordenadoras do sequenciamento do genoma da Covid-19 no Brasil. Antes disso, seu trabalho foi fundamental para a segurança das transfusões de sangue no país, ao desenvolver e implementar testes para detectar a doença de Chagas em bancos de sangue, salvando inúmeras vidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.