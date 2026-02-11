Mulheres na ciência: 5 brasileiras que você precisa conhecer hoje

Neste dia 11 de fevereiro, o mundo celebra o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, uma data criada para reconhecer o papel fundamental que elas desempenham na pesquisa e na inovação. No Brasil, inúmeras cientistas quebram barreiras e impulsionam o conhecimento em diversas áreas. Suas trajetórias inspiram novas gerações e mostram a força da produção científica nacional.

Para marcar a data, selecionamos cinco nomes cujas contribuições estão transformando o Brasil e o mundo. São mulheres que atuam desde a saúde pública até a exploração do universo, deixando um legado de descobertas e avanços para a sociedade.

Conheça 5 cientistas brasileiras de destaque

Jaqueline Goes de Jesus

A biomédica baiana ganhou destaque internacional em 2020 ao liderar a equipe que sequenciou o genoma do coronavírus em apenas 48 horas no Brasil, um tempo recorde. Sua agilidade foi crucial para o monitoramento da pandemia no país, permitindo o desenvolvimento de testes e o rastreamento de novas variantes do vírus.

Suzana Herculano-Houzel

Neurocientista reconhecida mundialmente, ela desenvolveu um método revolucionário para contar o número de neurônios no cérebro. Sua pesquisa, publicada em importantes revistas científicas, revelou que o cérebro humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios e mudou a forma como entendemos a evolução e as capacidades do nosso sistema nervoso.

Duilia de Mello

Astrônoma e astrofísica, Duilia é conhecida por suas importantes descobertas espaciais. Entre seus feitos está a identificação da supernova SN 1997D e a descoberta de uma galáxia "bolha azul", um berçário de estrelas localizado a bilhões de anos-luz da Terra. Ela também atua ativamente na divulgação científica, aproximando o público dos mistérios do cosmos.

Nísia Trindade Lima

Primeira mulher a presidir a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em mais de 120 anos de história, a socióloga e pesquisadora teve um papel central na resposta do Brasil à pandemia. Sua gestão coordenou a produção de vacinas e fortaleceu o sistema de saúde. Atualmente, é a ministra da Saúde do Brasil, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo de forma definitiva.

Bertha Lutz

Embora seja mais lembrada como uma das pioneiras do feminismo no Brasil, Bertha Lutz também foi uma cientista notável. Bióloga especializada em anfíbios, ela descreveu diversas novas espécies de sapos e se tornou uma autoridade no assunto. Sua carreira dupla mostra como a ciência e a luta por direitos podem caminhar juntas, abrindo portas para futuras gerações de mulheres em todas as áreas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.