'Dress code' em restaurantes: o que pode ou não pode usar?

Situações em que pessoas são impedidas de entrar em restaurantes, bares, casas noturnas ou eventos por causa da roupa que estão usando costumam gerar dúvidas e debates. Afinal, até que ponto um estabelecimento pode definir o que seus clientes devem vestir? A resposta está nos chamados códigos de vestimenta, ou "dress codes", regras adotadas por muitos locais para manter um determinado padrão e preservar a experiência que desejam oferecer ao público.

Longe de ser apenas uma questão estética, o código de vestimenta busca alinhar a aparência dos frequentadores à proposta do ambiente. Restaurantes de alta gastronomia, por exemplo, costumam investir em uma atmosfera mais sofisticada e, por isso, podem restringir o uso de itens como chinelos, regatas, roupas de banho e bonés. A intenção é criar uma experiência coerente com o perfil do estabelecimento e as expectativas de seus clientes.

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Embora cada local tenha autonomia para definir suas próprias regras, existem algumas nomenclaturas universais que ajudam a guiar a escolha do look. Conhecê-las é o primeiro passo para evitar qualquer constrangimento na porta.

Entenda os principais códigos

Para não ter erro, o ideal é decifrar o que cada termo significa. As classificações mais comuns encontradas em convites e sites de restaurantes são:

Esporte ou casual: é o mais descontraído. Permite jeans, camisetas de boa qualidade, sapatênis e vestidos mais simples. Mesmo assim, evite chinelos e roupas com cara de academia ou praia.

Esporte fino ou passeio: um passo acima do casual. Pede um visual mais arrumado, mas sem a formalidade de um terno. Para homens, uma calça de sarja com camisa polo ou social é uma boa pedida. Para mulheres, vestidos, calças de alfaiataria e saias com blusas elegantes funcionam bem.

Passeio completo ou social: exigido em ocasiões mais formais, como casamentos e jantares de gala. Homens devem usar terno e gravata, enquanto mulheres podem optar por vestidos longos ou curtos feitos de tecidos nobres, como seda ou crepe.

Dicas para não errar na escolha

Na dúvida, o bom senso é sempre o melhor guia. Ambientes com decoração clássica, serviço refinado e preços mais elevados costumam pedir uma produção mais cuidadosa. Se o restaurante for mais descolado e moderno, o traje casual tende a ser mais aceito.

A dica de ouro é sempre pesquisar antes de sair de casa. Uma rápida visita ao site ou às redes sociais do estabelecimento geralmente resolve o mistério. Muitos informam explicitamente sua política de vestimenta na seção de reservas ou perguntas frequentes, o que evita qualquer surpresa desagradável.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.