'Dress code' em restaurantes: o que pode ou não pode usar?
Entenda as regras de etiqueta e códigos de vestimenta e saiba como não errar no look para cada ocasião
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Situações em que pessoas são impedidas de entrar em restaurantes, bares, casas noturnas ou eventos por causa da roupa que estão usando costumam gerar dúvidas e debates. Afinal, até que ponto um estabelecimento pode definir o que seus clientes devem vestir? A resposta está nos chamados códigos de vestimenta, ou "dress codes", regras adotadas por muitos locais para manter um determinado padrão e preservar a experiência que desejam oferecer ao público.
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Longe de ser apenas uma questão estética, o código de vestimenta busca alinhar a aparência dos frequentadores à proposta do ambiente. Restaurantes de alta gastronomia, por exemplo, costumam investir em uma atmosfera mais sofisticada e, por isso, podem restringir o uso de itens como chinelos, regatas, roupas de banho e bonés. A intenção é criar uma experiência coerente com o perfil do estabelecimento e as expectativas de seus clientes.
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Embora cada local tenha autonomia para definir suas próprias regras, existem algumas nomenclaturas universais que ajudam a guiar a escolha do look. Conhecê-las é o primeiro passo para evitar qualquer constrangimento na porta.
Entenda os principais códigos
Para não ter erro, o ideal é decifrar o que cada termo significa. As classificações mais comuns encontradas em convites e sites de restaurantes são:
Esporte ou casual: é o mais descontraído. Permite jeans, camisetas de boa qualidade, sapatênis e vestidos mais simples. Mesmo assim, evite chinelos e roupas com cara de academia ou praia.
Esporte fino ou passeio: um passo acima do casual. Pede um visual mais arrumado, mas sem a formalidade de um terno. Para homens, uma calça de sarja com camisa polo ou social é uma boa pedida. Para mulheres, vestidos, calças de alfaiataria e saias com blusas elegantes funcionam bem.
Passeio completo ou social: exigido em ocasiões mais formais, como casamentos e jantares de gala. Homens devem usar terno e gravata, enquanto mulheres podem optar por vestidos longos ou curtos feitos de tecidos nobres, como seda ou crepe.
Dicas para não errar na escolha
Na dúvida, o bom senso é sempre o melhor guia. Ambientes com decoração clássica, serviço refinado e preços mais elevados costumam pedir uma produção mais cuidadosa. Se o restaurante for mais descolado e moderno, o traje casual tende a ser mais aceito.
A dica de ouro é sempre pesquisar antes de sair de casa. Uma rápida visita ao site ou às redes sociais do estabelecimento geralmente resolve o mistério. Muitos informam explicitamente sua política de vestimenta na seção de reservas ou perguntas frequentes, o que evita qualquer surpresa desagradável.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.