Guia de benefícios do governo: saiba quais auxílios você pode ter

Milhões de brasileiros dependem de programas sociais para complementar a renda, ter acesso à moradia digna e garantir cuidados básicos de saúde. Além do conhecido Bolsa Família, o governo federal oferece uma série de outros auxílios menos divulgados que podem fazer a diferença no orçamento familiar. Entender quem tem direito e como solicitar esses benefícios é o primeiro passo para garantir o acesso a esses recursos.

Esses programas são direcionados a famílias de baixa renda, trabalhadores, estudantes e idosos, cada um com critérios específicos de elegibilidade. A maioria exige a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que funciona como a principal porta de entrada para as políticas de assistência social. É fundamental manter os dados cadastrais atualizados, com revisão a cada dois anos, para não perder o acesso aos benefícios.

Auxílios para renda e trabalho

O principal programa de transferência de renda é o Bolsa Família, que atende famílias com renda mensal por pessoa de até R$ 218. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas pode aumentar com adicionais por gestantes, crianças e adolescentes. Com isso, o valor médio recebido pelas famílias fica em torno de R$ 697. A inscrição é feita via CadÚnico nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), e o acompanhamento pode ser feito pelo aplicativo oficial do programa.

Outro benefício importante é o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que garante um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem não ter meios de se sustentar. A solicitação do BPC é realizada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e o processo pode ser acompanhado pelo aplicativo e site Meu INSS.

Programas de moradia

Para quem sonha com a casa própria, o programa Minha Casa, Minha Vida oferece condições facilitadas de financiamento para famílias de baixa renda. As regras e os limites de renda variam conforme a região do país. Os interessados devem procurar a prefeitura de sua cidade ou uma agência da Caixa Econômica Federal para se inscrever e podem simular condições pelo aplicativo Habitação Caixa.

Existe também a Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos na conta de luz para famílias inscritas no CadÚnico. O desconto costuma ser aplicado automaticamente para quem atende aos critérios, mas vale a pena verificar junto à distribuidora de energia local, por meio de seus canais digitais ou de atendimento, caso o benefício não esteja ativo.

Apoio na saúde e educação

Na área da saúde, o programa Farmácia Popular distribui medicamentos gratuitos ou com grandes descontos para o tratamento de doenças como hipertensão, diabetes e asma. Para ter acesso, basta apresentar a receita médica, documento de identidade e CPF em uma farmácia credenciada.

Para estudantes de baixa renda, o Pé-de-Meia é um incentivo financeiro-educacional que funciona como uma poupança para alunos do ensino médio. O objetivo é combater a evasão escolar, com pagamentos mensais e bônus anuais condicionados à frequência e aprovação. O status do benefício pode ser consultado pelo aplicativo Jornada do Estudante.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.