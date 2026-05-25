Como ler seu contracheque: guia para entender descontos e adicionais

Receber o contracheque no fim do mês e não entender exatamente o que cada número significa é uma situação comum para muitos trabalhadores. O documento, que detalha a remuneração mensal, pode parecer complexo, mas decifrá-lo é fundamental para conferir se os valores estão corretos e para organizar suas finanças. Entender a diferença entre salário bruto e líquido é o primeiro passo.

O salário bruto corresponde ao valor total combinado com o empregador, sem nenhum desconto. Já o salário líquido é a quantia que efetivamente cai na sua conta bancária após todas as deduções obrigatórias e opcionais serem aplicadas. A maior parte da confusão reside justamente nos itens que transformam um valor no outro.

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Por exemplo: imagine um salário bruto de R$ 5.500. Após o desconto do INSS (cerca de R$ 582) e do Imposto de Renda (cerca de R$ 287), o salário líquido seria aproximadamente R$ 4.630. Este valor pode ser ainda menor se houver outros descontos, como o vale-transporte.

Principais descontos no seu contracheque

Os descontos são a principal razão pela qual o salário bruto diminui. Eles são divididos entre obrigatórios e outros que podem variar conforme o contrato de trabalho. Os mais comuns são:

INSS (Previdência Social): a contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social é obrigatória e garante direitos como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. O percentual descontado é progressivo, com alíquotas que variam de 7,5% a 14%, aumentando conforme a faixa salarial.

IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte): trata-se de uma antecipação do Imposto de Renda. A alíquota também é progressiva e incide sobre o salário após a dedução do INSS. O número de dependentes pode reduzir a base de cálculo.

Outros descontos: aqui entram benefícios como o vale-transporte, que é opcional para o trabalhador e tem um desconto limitado a 6% do salário bruto. Também podem ser incluídas contribuições para vale-refeição, plano de saúde ou odontológico, caso o funcionário tenha aderido.

E os adicionais? O que pode aumentar seu salário

Além dos descontos, o contracheque mostra os proventos, que são os valores somados ao seu salário. Eles aparecem na mesma coluna do salário bruto e aumentam o valor final antes dos cortes. Fique atento a itens como:

Horas extras: pagas com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal.

Adicional noturno: para quem trabalha entre 22h e 5h, com acréscimo de 20% sobre a hora diurna.

Comissões e bônus: valores variáveis que dependem de metas e resultados.

Adicionais de periculosidade ou insalubridade: pagos a trabalhadores expostos a riscos.

No documento, também é comum encontrar o valor base para o cálculo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Este valor, correspondente a 8% do seu salário, não é descontado do seu pagamento, mas sim depositado pela empresa em uma conta vinculada na Caixa Econômica Federal.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.