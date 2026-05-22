5 séries policiais brasileiras imperdíveis para maratonar no streaming

Quem gosta de uma boa trama policial não precisa mais olhar apenas para as produções estrangeiras. O Brasil tem investido pesado no gênero nos últimos anos, entregando séries de alta qualidade com investigações complexas, personagens marcantes e roteiros que prendem a atenção. Se você está em busca da sua próxima maratona, preparamos uma lista com cinco títulos imperdíveis que continuam disponíveis nas principais plataformas de streaming.

Cada uma delas oferece uma perspectiva única sobre o crime e a justiça no país, desde tramas baseadas em fatos reais até suspenses psicológicos de tirar o fôlego. Confira as opções e prepare a pipoca.

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Séries brasileiras para todos os gostos

Dom

Baseada em uma história real, a série do Amazon Prime Video narra a vida de Pedro Dom, um jovem de classe média do Rio de Janeiro que se tornou líder de uma quadrilha especializada em assaltar residências de luxo. Concluída em três temporadas, a produção se destaca pela narrativa dupla, que acompanha a escalada de Dom no mundo do crime ao mesmo tempo em que mostra a luta de seu pai, um ex-policial que dedicou a vida ao combate às drogas e tenta salvar o filho.

Bom Dia, Verônica

Um dos grandes sucessos brasileiros da Netflix, esta série acompanha Verônica Torres, uma escrivã da polícia de São Paulo. Após testemunhar um evento traumático, ela decide usar suas habilidades para investigar por conta própria casos de violência contra mulheres, mergulhando em um universo sombrio e perigoso. Finalizada com três temporadas eletrizantes, é um suspense psicológico denso e cheio de reviravoltas.

O Mecanismo

Inspirada na Operação Lava Jato, esta produção da Netflix dramatiza a investigação sobre um gigantesco esquema de corrupção envolvendo políticos e grandes empreiteiras no Brasil. Ao longo de suas duas temporadas, a série segue os passos de um delegado aposentado da Polícia Federal que se torna obcecado pelo caso, desvendando os bastidores do poder com um ritmo ágil e envolvente.

Arcanjo Renegado

Repleta de ação, a série do Globoplay foca em Mikhael, um sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) no Rio de Janeiro. Considerado o melhor de sua equipe, sua vida muda drasticamente após uma operação que termina em tragédia. Ele passa a questionar a corrupção no sistema e os limites de sua própria conduta, em uma trama cheia de dilemas morais.

A Divisão

Com uma abordagem quase documental, esta série do Globoplay transporta o público para o Rio de Janeiro dos anos 1990, período marcado por uma onda de sequestros. A trama foca no trabalho da Divisão Antissequestro (DAAS), mostrando a pressão e os métodos controversos dos policiais na corrida contra o tempo para resgatar as vítimas, revelando a brutalidade de ambos os lados da lei.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.