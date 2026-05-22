5 apps com Inteligência Artificial que vão facilitar o seu dia a dia

Com a regulamentação da Inteligência Artificial em pauta no Brasil, essa tecnologia já está disponível no seu celular e pode simplificar muitas tarefas. Para além do ChatGPT, existem aplicativos incríveis que usam IA para organizar a rotina, aprimorar a comunicação e até mesmo aprender um novo idioma. A melhor parte é que muitos oferecem funções úteis de forma gratuita.

Se você quer aproveitar o que a IA tem de melhor para otimizar seu tempo e aumentar a produtividade, confira cinco ferramentas que podem fazer a diferença no seu dia a dia. Elas são fáceis de usar e mostram como essa inovação vai muito além da criação de textos.

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Motion

Este aplicativo funciona como um assistente pessoal que organiza sua agenda de forma inteligente. O Motion usa IA para analisar sua lista de tarefas, seus compromissos e prioridades, criando um cronograma diário otimizado. Se surge um imprevisto, ele reorganiza tudo automaticamente, garantindo que você consiga focar no que realmente importa sem se perder em planejamentos manuais. (Disponível via assinatura, com período de teste gratuito).

Duolingo

O famoso aplicativo de idiomas agora conta com uma versão turbinada por IA, o Duolingo Max. A tecnologia oferece dois grandes diferenciais: conversas realistas com um chatbot e explicações detalhadas sobre seus erros. É como ter um tutor particular no bolso, que corrige sua pronúncia, gramática e ajuda a entender o contexto de cada frase, acelerando o aprendizado. (O app principal é gratuito e o Duolingo Max é um recurso da assinatura premium).

Remini

Sabe aquela foto antiga e sem nitidez da família ou uma selfie que saiu um pouco borrada? O Remini utiliza IA para restaurar e melhorar a qualidade de imagens com apenas um toque. A ferramenta consegue aumentar a resolução, corrigir imperfeições e dar vida nova a registros que pareciam perdidos. É ideal para quem quer aprimorar fotos rapidamente, sem precisar de conhecimentos em edição. (Oferece edições gratuitas, com planos de assinatura para uso ilimitado).

LanguageTool

Para quem busca um assistente de escrita focado no português, o LanguageTool é uma excelente alternativa. Utilizando IA, ele verifica erros de gramática, ortografia e estilo em tempo real. A ferramenta vai além da simples correção, sugerindo melhorias de clareza e concisão para deixar seus textos mais profissionais. Pode ser usado como extensão em navegadores e editores de texto, garantindo que e-mails e documentos estejam sempre impecáveis. (Conta com uma versão gratuita robusta e planos premium com recursos avançados).

Perplexity AI

Pense no Perplexity como um mecanismo de busca que entrega respostas diretas e completas, em vez de uma simples lista de links. Ele utiliza IA para pesquisar na internet e resumir as informações mais relevantes sobre qualquer assunto, citando as fontes utilizadas. É perfeito para tirar dúvidas complexas, fazer pesquisas rápidas ou entender um tema novo sem precisar abrir dezenas de abas no navegador. (Uso gratuito com uma versão Pro opcional para recursos avançados).

Essas ferramentas são apenas alguns exemplos de como a inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa no dia a dia. Ao automatizar tarefas, aprimorar habilidades e facilitar o acesso à informação, a IA libera tempo para que você se concentre no que é mais importante. Vale a pena experimentar e descobrir como a tecnologia pode transformar sua rotina.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.