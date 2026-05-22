O que fazer com um imóvel antigo? 5 ideias de reforma e decoração
Veja algumas dicas para modernizar os ambientes de imóveis antigos, otimizar espaços e valorizar o seu investimento
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Arrematar um imóvel antigo em um leilão, por exemplo, pode ser um excelente negócio. O desafio seguinte, no entanto, é transformar uma construção datada em um lar moderno e funcional. Com as estratégias certas, é possível não apenas otimizar os espaços, mas também valorizar significativamente o investimento.
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Muitas dessas propriedades carregam um charme arquitetônico que, combinado com toques contemporâneos, resulta em ambientes únicos e cheios de personalidade. O segredo está em focar em reformas que tragam o maior impacto visual e funcional. Para ajudar nessa tarefa, separamos cinco ideias práticas de reforma e decoração.
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1. Integre ambientes para mais espaço
Casas e apartamentos antigos costumam ter cômodos pequenos e muito compartimentados. Derrubar paredes que não sejam estruturais, como a que separa a sala da cozinha, cria uma sensação imediata de amplitude e melhora a circulação de luz natural. Essa integração moderniza o layout e facilita a convivência diária.
2. Modernize cozinha e banheiros
Essas são as áreas que mais impactam na percepção de valor de um imóvel. Trocar revestimentos ultrapassados, instalar novas louças e metais, e investir em um bom projeto de marcenaria transforma completamente os ambientes. Soluções mais econômicas, como a pintura de azulejos ou a aplicação de adesivos vinílicos, também geram ótimos resultados com menor custo.
3. Priorize a iluminação e a parte elétrica
A fiação antiga geralmente não suporta a demanda de aparelhos eletrônicos modernos e pode representar um risco à segurança. Atualizar o sistema elétrico é fundamental e um investimento que vale a pena. Além disso, um novo projeto de iluminação, com pontos de luz direcionados e lâmpadas de LED, valoriza a decoração e torna os espaços mais acolhedores e funcionais.
4. Renove pisos e paredes
Um piso desgastado ou paredes com texturas antigas comprometem todo o visual. Lixar e envernizar tacos de madeira, por exemplo, recupera a beleza original do material. Outra opção é instalar pisos vinílicos ou laminados sobre o revestimento existente, uma solução prática e rápida. Uma nova pintura com cores neutras e atuais já proporciona uma renovação instantânea.
5. Valorize as áreas externas
Varandas, quintais ou pequenas sacadas muitas vezes são subutilizados em imóveis mais velhos. Limpar e organizar esses locais, adicionando plantas, um deck de madeira ou móveis confortáveis, cria um novo ambiente de lazer. Esse cuidado expande a área útil do imóvel e melhora a qualidade de vida dos moradores, tornando a propriedade mais atrativa.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.