Lotofácil: os 5 números que mais saem e outras curiosidades

Muitos apostadores da Lotofácil se perguntam se existe um segredo por trás dos sorteios. A verdade é que, embora a sorte seja o fator principal, as estatísticas de todos os concursos já realizados mostram que algumas dezenas realmente aparecem com mais frequência do que outras. Conhecer esses dados não garante um prêmio, mas pode ajudar na hora de montar o jogo.

Analisando o histórico completo dos sorteios, é possível identificar os números que mais se repetiram nos resultados. Esses dados são úteis para quem gosta de jogar com base em padrões e probabilidades, fornecendo um panorama sobre as dezenas mais “quentes” da loteria queridinha dos brasileiros.

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Os 5 números mais sorteados na Lotofácil

Com base nos dados acumulados desde a criação da loteria, em 2003, até maio de 2026, um pequeno grupo de números se destaca pela constância com que aparece nos resultados. Se você busca inspiração estatística para sua próxima aposta, vale a pena ficar de olho neles:

20: Esta dezena lidera o ranking, sendo a mais sorteada na história da Lotofácil.

10: Aparece logo em seguida, com uma frequência muito alta ao longo dos concursos.

24: Figura consistentemente entre os números mais sorteados, sendo uma escolha popular entre os jogadores.

11: Outra dezena que demonstra grande regularidade nos resultados.

25: Fecha a lista dos cinco mais frequentes, sendo uma aposta recorrente.

E os que menos saem?

Da mesma forma que existem os números mais frequentes, há também aqueles que são considerados mais “frios”, ou seja, que aparecem com menos regularidade. Para quem gosta de apostar em dezenas que estão "atrasadas", acompanhar essa estatística pode ser uma estratégia. Contudo, a lista desses números menos sorteados pode variar bastante ao longo do tempo, sendo importante consultar dados atualizados.

Outras curiosidades da Lotofácil

Além das dezenas mais e menos sorteadas, alguns apostadores observam certos padrões. Muitos resultados, por exemplo, costumam apresentar um equilíbrio entre números pares e ímpares, com combinações como oito dezenas ímpares e sete pares (ou o inverso) sendo bastante comuns.

Outra estratégia utilizada por jogadores é analisar a repetição de números do concurso anterior. Estatisticamente, é comum que cerca de nove dezenas do sorteio passado se repitam no resultado seguinte, uma informação que muitos usam para montar suas apostas.

Apesar de todas as estatísticas, é fundamental lembrar que a Lotofácil é um jogo de sorte. A probabilidade de acertar os 15 números com uma aposta simples, de 15 dezenas, é de uma em 3.268.760.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.