Custo de vida na Itália: quanto custa morar em uma cidade pequena?

Mudar para a Itália é um objetivo para muitos brasileiros, mas o custo de vida em grandes centros como Roma e Milão pode ser um obstáculo. No entanto, o país oferece uma alternativa mais acessível e com alta qualidade de vida: as cidades pequenas. Viver no interior permite uma imersão cultural autêntica e um orçamento mensal consideravelmente mais baixo.

Explorar os custos em regiões menos turísticas revela um cenário financeiro bem diferente. Enquanto o aluguel em uma capital pode superar facilmente os 1.000 euros, em um pequeno comune (município) é possível encontrar boas opções por quase metade desse valor. Essa diferença impacta diretamente todo o planejamento de quem busca a cidadania ou uma nova vida no país.

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A escolha da região também é determinante. O norte da Itália, embora mais industrializado e com salários mais altos, tende a ser mais caro. Já o sul e as ilhas, como Sicília e Sardenha, costumam apresentar os custos mais baixos do país, especialmente em moradia e alimentação, sem abrir mão de paisagens deslumbrantes e de um ritmo de vida tranquilo.

Quanto custa viver em uma cidade pequena na Itália?

Para entender o orçamento na prática, simulamos os gastos mensais para um casal que vive em uma cidade de pequeno ou médio porte. Segundo dados atualizados de 2026, o custo de vida médio para uma pessoa solteira na Itália, incluindo aluguel, gira em torno de 1.300 euros mensais, mas esse valor pode ser reduzido significativamente em cidades do interior. Os valores a seguir são estimativas e podem variar conforme a região e o estilo de vida, mas servem como um guia inicial para o planejamento.

O aluguel é, sem dúvida, a maior despesa. Em cidades do interior, um apartamento de um quarto (bilocale) em bom estado pode ser encontrado por valores entre 500 e 800 euros. No sul e em regiões menos turísticas, os valores tendem a ficar mais próximos dos 500-600 euros, enquanto em cidades médias do norte podem chegar facilmente aos 700-800 euros. As contas de consumo, que incluem eletricidade, gás, água e internet, somam, em média, de 150 a 250 euros por mês, com variações sazonais, especialmente devido aos custos de aquecimento no inverno.

A alimentação consome outra parte importante do orçamento. Fazendo compras em supermercados e feiras locais, um casal gasta entre 300 e 450 euros mensais. O transporte público costuma ser eficiente, com passes mensais que custam de 35 a 55 euros. Ter um carro eleva os custos com seguro, impostos e combustível.

Com base nesses dados, é possível ter uma visão geral dos principais gastos. Veja um resumo das despesas médias mensais:

Aluguel (apartamento de um quarto): 500 a 800 euros

Contas básicas (luz, gás, água, internet): 150 a 250 euros

Alimentação (supermercado para um casal): 300 a 450 euros

Transporte público (por pessoa): 35 a 55 euros

Lazer e despesas extras: 150 a 250 euros Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.