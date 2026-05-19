Rota dos piratas no Brasil: 5 cidades com histórias de ataques e tesouros

A imagem de piratas com pernas de pau e papagaios no ombro remete quase sempre ao Caribe, mas a costa brasileira também foi palco de ataques, saques e lendas sobre tesouros escondidos. Relatos e diários de corsários que navegaram por aqui na época do Brasil Colônia inspiram uma rota por cidades que guardam marcas dessas invasões em suas fortalezas, ruas e no imaginário popular.

De São Paulo a Pernambuco, o litoral do país serviu de refúgio e alvo para alguns dos mais famosos navegadores europeus, que buscavam as riquezas da colônia, como ouro, açúcar e pau-brasil. Conhecer esses destinos é uma forma de viajar no tempo e descobrir um lado aventureiro e pouco explorado da nossa história.

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Cidades brasileiras na rota dos piratas

Santos (SP)

A cidade portuária foi um dos alvos preferidos de corsários. Em 1591, o inglês Thomas Cavendish saqueou o local e permaneceu por dois meses, levando consigo as riquezas que encontrou. O ataque deixou a população em pânico e obrigou a Coroa Portuguesa a reforçar as defesas da região, cujos vestígios podem ser vistos até hoje.

Ilhabela (SP)

O arquipélago vizinho a São Sebastião é cercado de lendas sobre tesouros enterrados. Uma das mais famosas diz que o mesmo Thomas Cavendish teria escondido parte do que saqueou em Santos em uma de suas praias. A Praia do Saco do Sombrio e a Praia da Caveira são pontos frequentemente associados a essas histórias.

Rio de Janeiro (RJ)

O Rio de Janeiro sofreu invasões de corsários franceses no século XVIII. Em 1710, Jean-François Duclerc atacou a cidade, mas foi derrotado e preso. No ano seguinte, René Duguay-Trouin comandou uma esquadra com mais de sete mil homens, que saqueou o Rio de Janeiro e só partiu após o pagamento de um resgate milionário.

Salvador (BA)

A primeira capital do Brasil também entrou na mira de estrangeiros. O caso mais notório foi a invasão holandesa de 1624, uma operação militar organizada pela Companhia das Índias Ocidentais. Diferente dos ataques de corsários tradicionais, tratava-se de uma frota de guerra que capturou a cidade, resultando em saques e na apropriação de mercadorias valiosas.

Recife (PE)

Em 1595, o corsário inglês James Lancaster comandou um ataque a Recife, que na época era um dos portos mais ricos do mundo devido à produção de açúcar. A ação resultou em um dos maiores saques da história do Brasil Colônia. Ele ocupou a cidade por um mês e encheu seus navios com açúcar, especiarias e outros produtos valiosos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.