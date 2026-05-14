O direito à greve no Brasil: o que a legislação permite e proíbe

O direito à greve, garantido pelo artigo 9º da Constituição Federal, é uma ferramenta fundamental para os trabalhadores, mas seu exercício possui regras claras para equilibrar os interesses de todos. Com diversas categorias profissionais discutindo paralisações, entender o que a legislação permite e proíbe se torna essencial tanto para quem adere ao movimento quanto para a população em geral.

A principal norma que regula o tema é a Lei nº 7.783, de 1989. Originalmente criada para a iniciativa privada, sua aplicação foi estendida aos servidores públicos por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Isso ocorreu porque a Constituição (art. 37, VII) exige uma lei específica para a greve no serviço público, que nunca foi criada. Diante dessa omissão, o STF decidiu em mandados de injunção que a lei do setor privado deveria ser aplicada por analogia, com as devidas adaptações.

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A lei estabelece que a decisão de paralisar as atividades deve ser coletiva, aprovada em assembleia geral. Após a deliberação, os empregadores ou o governo devem ser comunicados com antecedência mínima de 48 horas. Esse prazo sobe para 72 horas quando se trata de atividades essenciais, garantindo tempo para a organização dos serviços e a informação à sociedade sobre os possíveis impactos.

Regras para serviços essenciais

A legislação define como essenciais os serviços cuja interrupção coloca em risco a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Nesses casos, a paralisação não pode ser total, pois é preciso garantir o atendimento das necessidades básicas da comunidade.

A lista de atividades consideradas essenciais está definida no artigo 10 da Lei de Greve e inclui, entre outros:

Tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

Atendimento médico e hospitalar;

Transporte coletivo;

Telecomunicações e serviços funerários;

Captação e tratamento de esgoto e lixo;

Compensação bancária.

Para essas áreas, sindicatos e empregadores devem negociar um acordo para manter um percentual mínimo de trabalhadores em atividade. Se não houver consenso, a Justiça do Trabalho pode ser acionada para definir as condições da paralisação.

O que torna uma greve ilegal?

Uma greve pode ser considerada abusiva se não cumprir os prazos de aviso prévio ou se impedir o acesso ao trabalho de quem não aderiu ao movimento por meio de ameaça ou violência. Piquetes são permitidos, desde que sejam pacíficos e não restrinjam a liberdade das pessoas.

A ocupação de estabelecimentos com depredação do patrimônio também é uma prática proibida. Além disso, a recusa em manter o funcionamento dos serviços essenciais durante a paralisação pode levar a sanções judiciais contra o sindicato responsável.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.