Dinheiro esquecido: como saber se parentes falecidos deixaram valores

Muitos brasileiros não sabem, mas é possível verificar se parentes que já morreram deixaram algum "dinheiro esquecido" em bancos ou outras instituições financeiras. A consulta é feita de forma simples e segura através do Sistema de Valores a Receber (SVR), uma ferramenta oficial do Banco Central do Brasil.

O serviço permite que herdeiros, testamenteiros ou inventariantes busquem por saldos residuais em contas, cotas de capital de cooperativas, recursos de consórcios encerrados e outros valores que não foram resgatados em vida. A plataforma reúne informações de diversas instituições financeiras em um único lugar, o que simplifica o processo para as famílias.

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A iniciativa visa devolver aos cidadãos quantias que, por diversos motivos, ficaram paradas em bancos, cooperativas e outras entidades. A consulta é gratuita e pode ser feita a qualquer momento.

Como consultar valores de uma pessoa falecida

Para saber se há algum valor a ser resgatado em nome de uma pessoa que já morreu, o responsável legal precisa seguir alguns passos simples. A verificação é totalmente online e gratuita. Veja o guia:

Acesse o site oficial do sistema: o único endereço é valoresareceber.bcb.gov.br. É fundamental usar apenas este link para evitar golpes. Na página inicial, procure pela opção de consulta para pessoas falecidas. Informe o CPF e a data de nascimento da pessoa que faleceu. Marque a caixa de seleção de segurança, conhecida como "captcha", para provar que você não é um robô. Clique no botão "Consultar" para ver o resultado.

Encontrou valores? Saiba como solicitar o resgate

Caso a consulta inicial aponte a existência de valores, o próximo passo é acessar o sistema SVR novamente, desta vez fazendo login com sua conta gov.br de nível prata ou ouro. Apenas com esse nível de acesso é possível visualizar os detalhes e solicitar o resgate.

Dentro da plataforma, o sistema informará o valor exato, a instituição e a origem do dinheiro. O processo de devolução pode ocorrer de duas maneiras:

1. Resgate automático via Pix

Para valores de instituições que aderiram ao sistema de devolução automática, você poderá solicitar o resgate diretamente na plataforma. Basta escolher a opção "Solicitar por aqui" e informar uma chave Pix do tipo CPF. O dinheiro será depositado na conta vinculada à chave em até 12 dias úteis. Essa é a forma mais rápida de receber os recursos.

2. Resgate direto com a instituição

Se a instituição financeira ainda não oferece a devolução via Pix ou em casos específicos, como contas conjuntas, o sistema informará que você deve entrar em contato direto com a empresa. Será necessário apresentar os documentos que comprovem seu direito sobre os recursos, como atestado de óbito e documentação de inventário ou alvará judicial. A própria plataforma do SVR fornecerá os canais de atendimento da instituição.

Atenção a golpes

É fundamental reforçar que o Banco Central não envia links por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem, como o WhatsApp. Além disso, o órgão nunca solicita senhas ou o pagamento de taxas para a liberação de qualquer valor. Toda a consulta e solicitação deve ser feita exclusivamente pelo site oficial valoresareceber.bcb.gov.br. Desconfie de qualquer contato que peça informações pessoais ou pagamentos para facilitar o resgate.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.